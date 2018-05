Rekordidő alatt hódította meg hét kontinens legmagasabb pontját egy ausztrál

Rekordot jelentő 117 nap alatt mászta meg mind a hét földrész legmagasabb hegyét egy ausztrál hegymászó, aki az Everest hétfői meghódításával teljesítette a Seven Summits (Hét Hegycsúcs) néven is emlegetett magashegyi kihívást.



A Himalayan Guides Nepal vállalat munkatársa, Iswari Poudel elmondta, hogy a Csomolungma alaptáborából érkezett hírek szerint a 36 éves Steve Plain helyi idő szerint hétfő reggel nagyjából 7 órakor ért fel az Everest csúcsára két kísérő társaságában, majd megkezdték az ereszkedést.



A nyugat-ausztráliai Perthből származó Plain az összkontinentális csúcsteljesítményt az Antarktiszon kezdte, ahol január 16-án meghódította a Vinson-hegy csúcsát. Ezt követően megmászta Dél-Amerikában az Aconcagua-hegyet, Afrikában a Kilimandzsárót, Indonéziában meghódította a Carstensz Piramisnak is nevezett hegycsúcsot, a Puncak Jayát - amely Óceániával együtt Ausztráliát is jelképezi -, Európában az Elbruszt, és Észak-Amerikában a McKinley-, más néven Denali-hegyet.



A Seven Summits eddigi csúcstartója a lengyel Janusz Kochanski volt, aki tavaly 126 nap alatt teljesítette a kihívást.



Egy hegyi vezetőkből (serpa) álló nyolctagú csapat vasárnap ért fel az Everest csúcsára, hogy a kötelek rögzítésével, valamint az útvonalak megtisztításával előkészítse a terepet a 2018-as tavaszi szezon összes hegymászója számára.



A nepáli hatóságok áprilisban 38 helyi és külföldi csoportnak adtak engedélyt arra, hogy a tavaszi szezonban megmásszák az Everestet. Az expedíciókban összesen 346 hegymászó próbálkozik a világ legmagasabb hegycsúcsának meghódításával. A hegycsúcs megmászására április-májusban a legkedvezőbbek az időjárási feltételek.