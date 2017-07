Régészeti parkot hoznak létre Rómában

A jövő év elejére egy régészeti parkba vonják össze a Colosseumot, Olaszország leghíresebb, idén várhatóan csaknem 7 millió látogatót vonzó műemlékét és a környékén található híres ókori nevezetességeket.



A 78 hektáros Colosseum Régészeti Park az ókori amfiteátrumon kívül magába foglalja majd a Forum Romanumot, a Palatinus-dombot és Néró aranypalotáját, a Domus Aureát is.



A szervezeti átalakítás előtt az nyitotta meg az utat, hogy a legfelsőbb közigazgatási bíróság jóváhagyta hétfőn Dario Franceschini kulturális miniszter reformját, amely elveszi a római műemlékvédelmi hatóságtól az amfiteátrum kezelését, és közvetlen miniszteri felügyelet alá helyezi. Róma városa igyekezett megakadályozni a számára előnytelen reformot, és egy alacsonyabb szintű közigazgatási bíróság igazat is adott az önkormányzatnak.



A kulturális miniszter azt mondta keddi sajtótájékoztatóján, hogy a per időveszteséget okozott ugyan, de nem sokat, és "2018. január 1-jén megkezdheti a munkát a Colosseum Régészeti Park új igazgatója".



Franceschini reformjai azt célozzák, hogy Olaszország leglátogatottabb nevezetességei hatékonyabban működhessenek önálló entitásként, külső, akár külföldi szakemberek irányítása alatt. Néhány intézményt már most külföldiek vezetnek, például a firenzei Uffizi képtárat a német Eike Schmidt, de csak októberben dönt majd egy bíróság, hogy ez így is maradhat-e.



A Colosseum igazgatói posztjára 82 szakember pályázik, köztük 16 külföldi. A kulturális miniszter szerint a leendő régészeti park igazgatóságában foglal majd helyet Irina Bokova, az UNESCO jelenlegi főigazgatója, akinek októberben jár le a mandátuma.