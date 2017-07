Rábukkantak az eddigi legkisebb csillagra

Az eddig észlelt legkisebb csillagra bukkantak brit csillagászok.



A Földtől 600 fényévnyi távolságra található, EBLM J0555-57Ab jelű csillag csak egy kicsivel nagyobb, mint a Szaturnusz - közölték a Cambridge-i Egyetem kutatói. Ennél sokkal kisebb nem is lehetne egy csillag - írták a szakértők az Astronomy & Astrophysics című tudományos lapban.



"Ez a csillag kisebb és valószínűleg hidegebb is, mint az eddig azonosított gigantikus gáz exobolygók (Naprendszeren kívüli bolygók). Az EBLM J0555-57Ab gravitációs ereje ugyanakkor mintegy 300-szor erősebb, mint a Földé" - mondta Alexander Boetticher kutató.



A minicsillag egy kettős csillagrendszerbe tartozik. Akkor fedezték fel, amikor időszakosan elhaladt nagyobbik kísérője előtt és enyhén csökkentette annak fényét. A szakértők ebből számították ki az égitest méretét és tömegét.



A kis csillag tömege megfelel a 40 fényévnyi távolságra lévő Trappist-1A törpecsillagénak, amelynek átmérője azonban mintegy 30 százalékkal nagyobb.



"Felfedezésünk megmutatja, milyen kicsi is lehet egy csillag" - mondta Boetticher.