Picasso tíz elfeledett művére bukkantak egy múzeum gyűjteményében

Egy új kiállításra készülődve és a múzeum raktárépületeinek felújítása alatt számtalan elfeledett műalkotásra, köztük Picasso tíz művére bukkantak a Teheráni Kortárs Művészeti Múzeum (Tmoca) gyűjteményében - adta hírül a The Art Newspaper című művészeti folyóirat honlapja.



Az intézmény 2019-ben nagyszabású kiállításon mutatja be nyugati művészeti gyűjteményének azon darabjait, amelyek Reza Pahlavi sah 1979-es elűzése óta rejtve maradtak a nyilvánosság előtt.



A mintegy háromezer darabos gyűjteményből, amely az impresszionizmustól és a kubizmustól a pop-artig és a minimal artig ölel fel irányzatokat, 400-500 művet állítanak ki az intézmény ötezer négyzetméternyi kiállítóterében.



A Portré, csendélet, tájkép című, február 21-én megnyíló kiállítást az után rendezik meg, hogy Berlinben tavaly elmaradt a Reza Pahlavi néhai iráni sah felbecsülhetetlen értékű műkincseiből tervezett kiállítás, amelynek teljes anyagát a Tmoca biztosította volna. A német fővárosba tervezett kiállítás kurátora, a holland Mattijs Visset állítja össze a jövő évi tárlat anyagát is.



A kiállítást előkészítve és a múzeum raktárainak felújítása idején találta meg a művészettörténész a régen elfeledetett vagy eltűntnek vélt műveket. A múzeumban eddig csupán két Picasso-művet tartottak nyilván, most már tizenkettőre bővült a gyűjtemény - mondta Visser, aki úgy véli, további műremekekre is bukkannak az előkészületek idején.



A Farah császárné bábáskodásával létrejött gyűjtemény a nyugati művészetek egyik legnagyobb és legértékesebb kollekciója a világon olyan művészek remekműveivel, mint Claude Monet, Max Ernst, Vaszilij Kandinszkij, Pablo Picasso, Francis Bacon, Jasper Johns vagy Andy Warhol.



Az új kiállítás a sah által gyűjtött remekművek mellett bemutatja az intézmény új szerzeményeit, köztük Günther Uecker, Bertrand Lavier és Tony Cragg munkáit, valamint helyi fiatal művészek alkotásait is.