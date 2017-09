Pénteken véget ér a Cassini űrszonda küldetése - Csodás fotók a Szaturnuszról és holdjairól

Érdekes adatok a Cassini szondával kapcsolatban



A Cassini

- 7,9 milliárd km-t tett meg indítása óta

- 294 keringést végzett a Szaturnusz körül



A Szaturnusz bolygó körül keringve a Cassini

- 2,5 millió parancsot hajtott végre

- 635 gigabájt tudományos adatot szolgáltatott

- 7 új holdat fedezett fel a bolygó körül

- 162 alkalommal közelítette meg a Szaturnusz valamelyik holdját



A küldetés során

- 453 ezer felvétel készült a Szaturnuszról, a holdjairól és gyűrűrendszeréről

- 360 pályakorrekciót hajtottak végre



A Cassini és a Huygens mérései és egyéb adatai alapján

- 3900-nál is több tudományos publikáció jelent meg eddig, amelyek szerzői

- 27 ország kutatói közül kerültek ki



forrás: MTA

Forrás: NASA, mta.hu grafika

2004. július 1-jén állt a Szaturnusz körüli pályára a Cassini űrszonda. Azóta több mint 453 ezer képet küldött a bolygóról és annak gyűrű- és holdrendszeréről.A szonda várhatóan szeptember 15-én fejezi be küldetését, amikor több mint 120 ezer kilométeres óránkénti sebességgel a Szaturnusz gázlégkörébe csapódva elolvad és szétszúzódik.A földi irányítók akkor fogják tudni, hogy a szonda megsemmisült, ha a földi antennák elveszítik vele a rádiókapcsolatot, ami várhatóan, közép-európai idő szerint 13 óra 54 perckor fog bekövetkezni.A Cassini eredetileg négyévesre tervezett küldetését már kétszer meghosszabbították. A Szaturnusz vizsgálatára tervezett Cassini-Huygens-űrszondát 1997. október 15-én indították. Az anyaszonda, a Cassini feladata az volt, hogy a Szaturnusz körül keringve vizsgálja a bolygót, valamint annak gyűrű- és holdrendszerét.A szondapáros 2004. július 1-jén állt pályára a Szaturnusz körül. A Huygens 2004. december 25-én vált le az anyaszondáról, majd 2005. január 14-én sima leszállást végzett a bolygó egyik holdja, a Titan addig teljesen ismeretlen felszínére.A Szaturnusz mesterséges holdjaként keringő Cassini szonda 2017 áprilisáig „tisztes távolságban" maradt a gyűrűrendszertől, ezért is tudta alaposan vizsgálni a bolygó nagyobb holdjait. Akkorra azonban az előre tervezett pályamódosításokhoz szükséges rakéta-üzemanyag mennyisége azonban már nagyon lecsökkent, ezért a program vezetői úgy döntöttek, hogy a Cassini küldetésének 2017 szeptemberében véget vetnek. A befejező szakasz a Nagy Finálé nevet kapta - áll az MTA, a Cassini-űrszonda utolsó óráiról és legfontosabb eredményeiről készített részletes összeállításában Jelenleg a Szaturnusznak 62 holdját ismerjük, közülük egyelőre 53 kapott végleges elnevezést.A holdak számához a Cassini hét felfedezéssel járult hozzá.Közülük hat már hivatalos nevet is kapott: Aegaeon, Anthe, Daphnis, Methone, Pallene, Polydeuces. A hetediknek csak ideiglenes jelölése van: S/2009 S1.A bolygó és a Szaturnusz nagy holdjainak gravitációs hatásait is figyelembe véve égi mechanikai számítások alapján az Aegaeon, az Anthe, a Methone és a Pallene bolygó körüli keringése stabilnak bizonyult.

A Szaturnusz északi pólusánál levő hatszög alakú tartós örvénylés és annak környezete

Forrás: NASA

Az idén áprilisban megkezdett, de minden alkalommal kissé más pályán.A befejező időszak pályáinak egyetlen közös jellemzője volt: a szondát a bolygóhoz egészen közeli vidékeire vezérelték. Ehhez a Titan hold gravitációs hatását vették igénybe.A Titanhoz megfelelően közel kerülő Cassinit a hold tömegvonzása az addigi pályájáról a Szaturnuszhoz közelebbi pályára kényszerítette. Így sikerült elérni azt, hogy április vége óta a Cassini minden egyes keringés alkalmával – azaz nagyjából hetente – a gyűrűrendszer belső pereme és a bolygó atmoszférája közötti néhány ezer kilométer széles tartományban száguldjon át 120 000 kilométer/órát meghaladó sebességgel.Ez azért furcsa, mert a mágneses mező kialakulásához éppen az szükséges, hogy a mágneses tengely valamekkora szöget zárjon be a forgástengellyel, ahogyan az a Föld esetében is tapasztalható. A két tengely egybeesése miatt most már az is kérdéses, hogy hogyan tudott kialakulni és fennmaradni a Szaturnusz mágneses mezeje.

, annak északi pólusvidékén látható hatszög alakú rejtélyes atmoszferikus képződményéről, továbbá a Titan és Enceladus holdakról valamint a gyűrűrendszerről.A képeket természetesen közvetlenül utána a Földre továbbítják. Ezután a kamerákat kikapcsolják, de a Cassini nyolc másik műszere – infravörösben és ultraibolyában észlelő spektrométerek, részecskeanalizátorok, magnetométerek stb. – továbbra is működnek.