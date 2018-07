Pár milliárd évvel ezelőtt eltűnt egy bolygó a naprendszerünkből

Kanadában, a Tagish tóban találtak egy közel 4 és fél milliárd éves meteoritot, melynek anyaga ugyanazokat a jellegzetességeket mutatják, amiket azok a meteorok, amik a Plútó távolságában keringnek a naprendszerben.Négy milliárd évvel ezelőtt a Szaturnusz, Neptunusz, Uránusz és a Jupiter helyezkedtek a naprendszerben. Nem volt állandóan kialakult pályájuk. Most a kutatók azt állítják, hogy a Tagish tónál megtalált meteor azt bizonyítja, hogy volt egy ötödik nagyobb bolygó is, mely ütközött egyik szintén új bolygóval. Ennek az ütközésnek hála került a naprendszer belsejébe, így a Földre is az a kődarab, mely munkát adott néhány kutatónak ennyi idő után.