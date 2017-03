Óvintézkedés: levágják az orrszarvúak szarvát egy cseh állatkertben

A legtöbb orrszarvút tartó cseh állatkertben, Dvur Královéban is levágják az állatok szarvát, hogy elejét vegyék egy esetleges orvvadásztámadásnak - értesült a Respekt című prágai hetilap.



A kelet-csehországi állatkert azután döntött így, hogy a múlt héten - Európában először - megöltek egy orrszarvút a szarváért egy franciaországi állatkertben. A cseh állatkert vezetése azt tervezi, hogy a tülköket nyilvánosan égetik el.



A szarv elvesztése nem okoz semmiféle testi vagy lelki problémát az állatoknak, ám az operációt csak altatásban lehet elvégezni, ami mindig kockázatos az ilyen nagy testű állatok esetében - mutatott rá az állatkert szóvivője.



Biztonsági okokból a 20 orrszarvút tartó állatkert nem teszi közzé a szarvlefűrészelés menetrendjét, a műtétet amúgy is igyekeznek más, altatással járó akciókhoz - például általános orvosi vizsgálathoz vagy egyéb sebészeti beavatkozáshoz - igazítani.



A rövidre nyesett szarvakat kétévente újra meg kell nyirbálni, mert a szaruból álló tülkök ugyanúgy újranőnek, mint a köröm vagy a haj.



Az afrikai tapasztalatok szerint a tülkök elővigyázatosságból való megkurtításával lehet a leghatékonyabban megakadályozni az orrszarvúak leölését a távol-keleti feketepiacon aranyáron eladható szarvukért.



Hétfőn egy belga állatkert is bejelentette az orrszarvúak hasonló célú csonkolását.



Thaiföldön a hatóságok kedden koboztak el 21 orrszarvútülköt mintegy 5 millió dollár (1,46 milliárd forint) értékben. Az Etiópiából érkező poggyászban talált csempészáru az utóbbi 5-10 év legjelentősebb ilyen jellegű fogása volt.