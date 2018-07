Oroszlánok támadták meg az utolsó életben maradt orrszarvút

Újabb keskenyszájú orrszarvú pusztult el az áttelepített 11-ből Kenyában, az egyetlen túlélőt is oroszlánok támadták meg - jelentette be csütörtökön az afrikai ország idegenforgalmi és természetvédelmi minisztere, Najib Balala.



Az elfuserált áttelepítési akcióban 11 keskenyszájú orrszarvút költöztettek a szűkössé vált nairobi és nakurui nemzeti parkból a Kenya keleti részén fekvő Tsavo Nemzeti Park újonnan létesített orrszarvúmenhelyére, hogy jobb életkörülményeket biztosítsanak a kihalás fenyegette és szigorúan védett állatfajnak, ám új élőhelyükön az állatok sorra elpusztultak az akció előkészítetlensége, a vadőrök gondatlansága miatt.



A kormány által indított független vizsgálat megállapította, hogy az állatok az átköltöztetéssel járó stresszbe haltak bele, amelyet sómérgezés, kiszáradás, éhezés és emésztési problémák súlyosbítottak - közölte Najib Balala. Kiderült például, hogy a Kelet-Tsavói Nemzeti Parkban fúrt itatólyukak vizének sótartalma sokkal magasabb, mint a korábban fogyasztott ivóvízé. Egy elismert külföldi szakértő, David Zimmerman szerint az éghajlati viszonyok sem voltak optimálisak a Kelet-Tsavói Nemzeti Parkban, és az állatok vadon engedése sem történt szakszerűen.



Az egyetlen életben maradt példányt szerdán oroszlánok támadták meg. Az állat sebeit ellátták, és jelenleg megfigyelés alatt tartják - közölte a miniszter.



A súlyos mellékfogások miatt leváltották az áttelepítést végző Kenyai Vadvédelmi Szolgálat (KWS) igazgatóját és felfüggesztették öt másik dolgozóját.



Egyes természetvédők "nemzeti katasztrófának" nevezték a kudarcba fulladt áttelepítési akciót. "Egy olyan időszakban, amikor minden erőfeszítés ellenére még mindig napi három orrszarvút ölnek meg vadorzók Afrikában, minden egyes példány elvesztése fájdalmas" - mondta a WWF orrszarvúszakértője, Johannes Kirchgater.



Az olyan nagy vadak áttelepítése, mint a rinocéroszoké, mindig nagy kihívás, de a június 26-i akció elhullási aránya példátlan. A Kenyában 2005 és 2017 között hasonló módon új helyre költöztetett 149 orrszarvú közül mindössze nyolc pusztult bele az áttelepítéssel járó kihívásokba.



A Save The Rhinos zöldszervezet szerint már csak 5500 keskenyszájú orrszarvú élhet a világon - mind Afrikában, ebből 750 Kenyában. Az orrszarvúkra főleg az jelent halálos veszedelmet, hogy Kelet-Ázsiában gyógyító és egyéb előnyös hatást tulajdonítanak a porrá őrölt tülöknek.