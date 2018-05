Néprajzkutató: a fiatalságról és a szerelemről is szól pünkösd ünnepe

A húsvét utáni ötvenedik napon, idén május 20-án ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját.



Tátrai Zsuzsanna elmondta: pünkösd is "mozgó ünnep", legkorábban május 10-én, legkésőbb július 13-án lehet pünkösdvasárnap.



Szerinte az ünnephez kapcsolódó különböző időjárási jóslatok néha "sántítanak", mert azt mondják a pünkösdi eső nem jó, de azt is, hogy a májusi eső aranyat ér.



A néprajzkutató elmondta, pünkösdhöz több népszokás kötődik; ilyenkor szoktak pünkösdi királyt és királynőt választani, legényavatást tartani. Emellett, ahogy az egész tavaszi ünnepkör, pünkösd is a természet megújulásáról szól. Szokás volt például, hogy a legények zöld ágakat tördeltek, majd azokat szétszórták a falu utcáin, hogy megmutassák, megérkezett a tavasz.