Nem mindenki nézi jó szemmel a cápahálók eltávolítását

Eltávolítják a cápahálókat a turisták körében népszerű kelet-ausztráliai strandok egy részéről, hogy megakadályozzák a bálnák és egyéb nagytestű tengeri állatok beléjük gabalyodását - jelentette be hétfőn az új-dél-wales-i kormány.



Niall Blair gazdasági és vízügyi miniszter elmondta, hogy a hálókat hat hónappal ezelőtt helyezték ki tesztelésre, ám mivel a környéken egyre több bálna tűnik fel, ezért a tervezettnél két héttel hamarabb fejezik be a programot.



"Bár valamivel korábban fejezzük be a tesztelést, így is csaknem hat hónapnyi adatot tudunk biztosítani a cápaszakértőinknek elemzésre" - hangsúlyozta Blair.



A hálók helyett olyan speciális vízi csapdákat - felcsalizott, horoggal ellátott bójasorokat - fognak alkalmazni az érintett strandoknál, amelyek hatékonynak bizonyultak a próbákon.



"Az elmúlt öt hónapban 29 cápát fogtunk be a csapdákkal, egyet kivéve mindegyiket megjelöltük és elengedtük, miközben a hálókon mindössze hat cápa akadt fenn" - mondta Blair.



A cápahálók eltávolítását azonban nem nézi mindenki jó szemmel.



"A megjelölés nem fog megakadályozni egy nagy fehér cápát abban, hogy megöljön valakit, ennek nincs semmi értelme" - mondta Neil Cameron, az érintett területen működő Byron Bay Boardriders Club elnöke.



A hétvégén egy 73 éves halász hajójába ugrott egy óriási fehér cápa Brisbane-től keletre, Evans Head vizein.



"A semmiből zuhant a hajóba, a mellúszója akkorát ütött a homlokomra, hogy a padlóra estem, ezután többször megütötte a kezemet, ahogy a hajóban hánykolódott" - mesélte Terry Selwood a hely médiának.



Az öreg halásznak sikerült segítséget hívnia, végül a helyi önkéntes vízi mentők vitték kórházba.