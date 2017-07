Nem lett járvány a két hónapja ismét megjelent ebolából a Kongóban

Nem alakult ki járvány a két hónapja ismét megjelent ebolából a Kongói Demokratikus Köztársaságban, miután négyen haltak meg a nyolc ismertté vált esetből, és 42 napja nem regisztráltak új megbetegedést - jelentették be szombaton hivatalosan az afrikai ország hatóságai.



Az ebola 1976 óta nyolcadszor jelent meg a közép-afrikai országban idén április végén, ezúttal Bas-Uele északkeleti tartományban. A kinshasai egészségügyi hatóságok jóváhagyták egy új, kísérleti vakcina alkalmazását, de végül nem használták a betegek kis száma és logisztikai problémák miatt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint annak köszönhető, hogy ilyen kevés megbetegedés volt, hogy az ebolakitörés egy viszonylag elszigetelt tartományban történt, és hogy a kongói hatóságoknak már volt gyakorlatuk a fertőzés elleni küzdelemben.



A legutóbbi, 2014-es járványban 49 ember halt meg a betegségben.



A 2014-es járvány legtöbb áldozatát Nyugat-Afrikában szedte, ahol 2014 és 2015 között több mint 11 ezer 300 ember életét követelte, és 28 ezer 600-at megfertőzött. A járvány által leginkább sújtott három nyugat-afrikai országot, Sierra Leonét, Guineát és Libériát végül 2016-ban nyilvánította ebolamentesnek a WHO.