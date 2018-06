Nem csak erdőirtás miatt pusztulnak a fák

fotó: BBC

A mezőgazdasági termelés, a dízelmotorok és a gyárak okozta légszennyezettség miatt alultápláltak a fák Európában - derült ki egy új tanulmányból. A nagy-britanniai és európai fákon a közelmúltban kezdtek megjelenni a betegség jelei, egyebek között elszíneződött és gyéren növő levelek formájában.A Nagy-Britanniában lévő erdőségek 15-90 százalékát sújtják olyan szennyező anyagok, amelyek bejutva a talajba szétroncsolják a fák gyökerei körül kialakult mikrobaközösségeket. A Nature című tudományos folyóiratban publikált tanulmány készítőinek most sikerült megállapítaniuk, hogy a fő felelős a légszennyezettség, amely a gyökereknél lévő létfontosságú gombák megváltoztatásával alultápláltságot idéz elő a fáknál.A gombák és a növények között kialakult szimbiózis egyik formája a mikorrhiza, amelyet gyökérkapcsoltságnak is neveznek. A gombából kiinduló gombafonalak behálózzák a gazdanövény gyökereit, aminek eredményeként a kétféle élőlény kölcsönösen segíti egymást a tápanyaghoz jutásban. A fák gyökerei a mikorrhiza gombák révén vonnak ki tápanyagokat, úgy mint nitrogént, foszfort és káliumot a talajból. Cserébe pedig a gyökerek szenet adnak le a gombáknak.A londoni Imperial College és a világ egyik legnevesebb botanikus kertje, a Kew Gardens kutatói 20 európai ország 137 erdőterületéről származó 13 ezer talajmintát vizsgáltak meg, és megnézték, hogy az elmúlt tíz évben miként reagáltak a mikorrhiza gombák a légszennyezettségre. Az eredmények szerint a légszennyezettség hatására "szívósabbá" vált gombák, amelyek ma már egyre gyakoribbak, kevesebb tápanyagot biztosítanak a fáknak, amelyek emiatt alultápláltságtól szenvednek.Az erdőkben a gombafonalak több szomszédos fa gyökereit is összekötik, vagyis hálózatot hoznak létre a talajban, ez az úgynevezett wood-wide web, vagyis "erdőközi hálózat", amelyen keresztül a növények egymással is cserélhetnek anyagokat. Az esővízben lévő, mérgező mennyiségű nitrogén azonban a jelek szerint tönkreteszi ezeket az ősi hálózatokat.- mondta a tanulmányt vezető Martin Bidartondo. A szakember szerint a vizsgálat egyik legfőbb megállapítása, hogy a légszennyezettség határértékére vonatkozó európai korlátok valószínűleg nem megfelelőek.Észak-Amerikában sokkal alacsonyabbak a határértékek és immár kellő bizonyítékunk van arra, hogy Európában is hasonlóakra lenne szükség.