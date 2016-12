Nem a csimpánzoktól örökölte az ember kedvességét

Mégsem közeli rokonától, a csimpánztól örökölte a kedvesség erényét az ember - derült ki egy új tanulmányból.



A Nature Communications című folyóiratban közölt eredmények szerint a csimpánzok teljes mértékben önző teremtmények, amelyeket kizárólag saját érdekeik vezérelnek.



A Manchesteri, Birminghami és a St Andrews Egyetem, valamint a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet munkatársai szerint a csimpánzok kis eséllyel tesznek bármit is egymásért, hacsak nem látják előre, hogy milyen hasznuk származik a dologból.



A szakemberek szerint a csimpánzok segítségnyújtó magatartásáról beszámoló korábbi tanulmányok módszertanával volt a hiba. A kutatók most az ugandai Ngamba szigetén működő csimpánzrezervátum 16 példányát vonták be vizsgálatukba.



Az elvégzett két kísérlet során a csimpánzok semmivel sem mutattak nagyobb hajlandóságot egymás táplálkozásának segítésére, mint egymás megakadályozására a kirakott mogyoró megszerzésében.



A Manchesteri Egyetem munkatársa, Keith Jensen szerint a szociális viselkedés evolúciója, és az, hogy mi veszi rá az embert az önzetlenségre, ma is fontos vitatéma tudományos körökben.



"Egy tetszetős elmélet szerint az emberi önzetlenség gyökerei legalább a csimpánzokkal közös ősünkig nyúlnak vissza" - mondta Jensen, hangsúlyozva, hogy a mostani eredmények azonban megkérdőjelezik ezt a nézetet.