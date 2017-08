Műhold figyeli meg, hogy hat a klímaváltozás a növényekre

Műhold figyeli meg, hogyan hat a klímaváltozás a növényekre.



A Franciaország és Izrael űrkutatási hivatalainak együttműködésében kifejlesztett Venus műholdat hordozó Vega rakéta szerdára virradó éjjel indult a Francia Guyana-i Kourou űrállomásáról, szállítmányát sikeresen űrbe juttatva - közölte az Arianespace rakétakilövő vállalat.



A Venusszal együtt az Arianespace fellőtte az olasz védelmi minisztérium Optsat-300 műholdját is.



A 246 kilogrammos kis műhold két és fél éven át rendszeresen készít felvételeket a Föld 110 kiválasztott régiójáról, amelyek között erdők, mezőgazdasági művelésbe vont és védett területek is találhatók.



Kétnaponta készül fotó mindegyikről, hogy a tudósok nyomon követhessék a növényzet változásait, ami jól jelezheti a klíma alakulását - mondta el a Le Figaro című napilapnak Jean-Yves Le Gall, a francia űrkutatási hivatal vezetője.



A szatellit képei segítségével megfigyelik a szén-dioxid mennyiségének alakulását és a növényi evolúciót is.