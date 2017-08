Mostantól önálló fajnak számít a csíkos vízisikló

Bár eddig a közönséges vízisikló egyik alfajának tartották, most önálló fajként azonosították a Nagy-Britanniában honos csíkos vízisiklót - számolt be róla a BBC hírportálja.



A tudósok korábban úgy hitték, hogy a vízisikló egyetlen faj több alfajjal, melyek kissé különböznek egymástól. Miután azonban a németországi Senckenberg Kutatóintézet vezetésével 1600 vízisikló génjeit elemezték, a kutatók megállapították, hogy a csíkos vízisikló (Natrix helvetica) különbözik a közönséges vízisiklótól (Natrix natrix).



"Felfedeztük, hogy a csíkos vízisikló, melyet eddig alfajnak véltünk, valójában egy különálló faj. Most az egyes populációkat megvizsgálva meg tudjuk állapítani, ha valamelyik faj esetleg jóval veszélyeztetettebb, mint azt korábban hittünk" - mondta Uwe Fritz kutató.



Az újonnan azonosított csíkos vízisikló szürke, nem pedig olívazöld, mint a közönséges vízisikló, és hiányzik róla a világos sárga gallérmintázat. Testének teljes hosszán fekete csíkozat látható, amely a közönséges vízisiklóknál alig észrevehető.



Csíkos vízisiklót észleltek már Nagy-Britannián kívül Svájcban, Olaszországban, Franciaországban és Németország nyugati részén.