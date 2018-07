Most fedezték fel, de már a kihalás szélén áll

Egy eddig ismeretlen mérgeskígyó-fajt fedeztek fel a kutatók az északkelet-ausztráliai Queensland államban, ám a felfedezést beárnyékolja, hogy a helyi bányászat miatt a hüllő talán már most a kihalás szélén áll.



A mérgessiklófélék családjának új tagjaként azonosított Vermicella parscaudára a York-félszigeten található bányászvárosban, Weipában bukkantak rá a szakember. A térségben a Rio Tinto bányatársaság folytat bauxit-kitermelést.



A Zootaxa című tudományos folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője, a Queenslandi Egyetem munkatársaként dolgozó Bryan Fry szerint kollégáival akkor bukkantak a hüllőre, amikor tengerikígyó-féléket vizsgáltak a területen. A kutatók akkor vették észre az állatot, amikor az egy rakás bauxit közül kúszott ki egy rakodómóló végén.



A kígyóról megállapították, hogy egy eddig ismeretlen faj képviselője. A nagyjából 30-40 centiméter hosszú állat fekete színű, vékony fehér csíkokkal.



"Külsejét tekintve és genetikailag is különbözik az Ausztrália keleti partján, valamint a szárazföld beljebb eső területein előforduló társaitól" - mondta Fry.



A kutatók később a faj négy másik képviselőjét is azonosították: egyet az állat természetes élőhelyén, Weipa szomszédságában, egy másikat egy autó ölt meg a helyi bányához közel, két példányt pedig múzeumok gyűjteményeiben azonosítottak.



Fry szerint a Vermicella parscaudára komoly fenyegetést jelenthet a bauxitbányászat, amely "az őshonos növények és állatok kárára alakíthatja át a környezetet".