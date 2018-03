Monumentális építmény rejtőzik Budapest alatt - galéria

A Fővárosi Vízművek 1868 óta van jelen a nap 24 órájában a budapestiek otthonábanHagyomány és innováció a mottója a Fővárosi Vízművek 2018-as, jubileumi évének. A másfél évszázados múltra visszatekintő, a hagyományokra és az elődökre büszke, de megújulni képes, az új szemléletmódnak és technológiának tág teret biztosító, a szolgáltatói és műszaki tevékenységét folyamatosan fejlesztő társaság egész éven átívelő eseménysorozatának középpontjában a fővárosi víziközmű-szolgáltatás történelmének és hátterének bemutatása áll.2018 a Fővárosi Vízművek történetében fontos mérföldkő, hiszen másfél évszázaddal ezelőtt, 1868-ban létesült az Első Pesti Vízmű a Flotillenplatzon, a mai Parlament helyén. Ekkortól számítjuk a Fővárost azóta is egészséges ivóvízzel ellátó társaság történelmét. Az elmúlt 150 évben a fővárosiak és mind több agglomerációban élő mindennapjai elképzelhetetlenek lettek volna a Fővárosi Vízművek tevékenysége nélkül, amely - hála elődeinknek a technológia kialakítása során tanúsított előrelátásának és a másfél évszázad alatt egymást váltó szakemberek felhalmozott tudásának és tapasztalatának - a háborúk és forradalmi események alatt is mindvégig folyamatos és magas színvonalú volt. Napjainkban pedig elmondhatjuk, hogy a Fővárosi Vízművek nemcsak hazai viszonylatban számít a víziközmű-szolgáltatás meghatározó tényezőjének, hanem mind több sikeres nemzetközi projekt is kötődik a társaság nevéhez.Bár azt az elvet követjük, hogy egy ivóvíz-szolgáltató akkor teszi jól a dolgát, ha láthatatlan, ezt az évfordulót kivételesen szeretnénk arra is felhasználni, hogy az ellátási területünkön élőkkel több személyes találkozás során jobban megismertessük tevékenységünket, azt a szép és felelősségteljes munkát, amit kollégáink a háttérben nap nap után végeznek a biztonságos és magas színvonalú vízszolgáltatás érdekében, és ily módon is felhívjuk a figyelmet a világ számos táján napjainkban mind inkább felértékelődő egészséges ivóvíz értékére és fontosságára.Az évforduló alkalmából a Fővárosi Vízművek emblémája is kiegészült egy, a 150 éves történelemre való utalással. 2018-ban a Víz Világnapjához kapcsolódóan a jövő nemzedéke, az iskolai csoportok számára megnyílnak a társaság nagyközönség elöl egyébként elzárt létesítményeinek kapui, kezdve a Fővárosi Vízművekkel szinte egyidős, 1869-1871. között épített, építészeti megoldásait és esztétikai értékét tekintve is rendkívüli, a mai napig üzemelő Kőbányai medencétől egészen a legújabb és legkorszerűbb technológiát felvonultató, Közép-Európa legjelentősebb környezetvédelmi beruházásaként megépült Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen át a közelmúltban átadott Budakeszi Szennyvíztisztító Telepig. "150 előadás az iskolákban" címmel cégtörténeti és szemléletformáló előadássorozat keretében első kézből, az egy-egy óra idejére tanárokká váló Vízműves munkatársak közvetítésével ismerkedhetnek a társaság szolgáltatási területén tanuló diákok a fővárosi vízellátás múltjával és jelenével. A megújult személyes ügyfélszolgálati irodában pedig minden 150. ügyfélnek ajándékkal kedveskednek.Az év során időről időre újabb meglepetésprogramra számíthatnak mindazok, akik a mindennapokban a csapból folyó vízen keresztül már jó ismerősei a társaságnak, de a kulisszák mögött folyó munkáról talán kevesebbet tudnak. Így válhat a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők számára 2018 az egészséges ivóvíz és a biztonságos ivóvízellátás évévé.