Milliók élete kerülhet veszélybe a következő évtizedekben

Milliókkal emelkedik az árvizek veszélyeztette emberek száma a világon a globális felmelegedés hatására a következő évtizedekben egy új tanulmány szerint.



Német szakértők számítógépes szimulációkat alkalmazva megvizsgálták az egyes régiók megváltozott csapadékmintázatának hatását, és arra jutottak, hogy az áradások elleni védekezést fejleszteni kell, különösen az Egyesült Államokban, India és Afrika bizonyos részein, Indonéziában és Közép-Európában.



A folyók áradása a világ legelterjedtebb és legpusztítóbb természeti katasztrófái közé tartozik. A védekezőeszközök közé sorolható a védőgátak növelése, a jobb folyógazdálkodás, az építési normák fejlesztése, sőt "mobil" települések kialakítása - áll a Science Advances című szaklapban megjelent tanulmányban.



A világ legsúlyosabb folyóáradásainak 10 százaléka által érintett emberek száma Ázsiában megduplázódik 2040-re, 76 millióról 146 millióra emelkedik - jelentették ki a Potsdami Klímakutató Intézet munkatársai. Észak-Amerikában a veszélyeztetett emberek száma megtízszereződhet, 100 ezerről egymillióra növekszik.



A valódi számok a jövőben még magasabbak is lehetnek, mivel a népesség növekedését és a további urbanizációt nem vették figyelembe a kutatók. Kiemelték, hogy éppen a jó infrastruktúrával rendelkező fejlett országokban van nagy szükség az alkalmazkodásra. Figyelmeztettek arra is, hogy az elmúlt évtizedekben kibocsátott üvegházhatású gázok miatt a klímaváltozás megfékezésére tett jelenlegi erőfeszítések ellenére is növekszik a folyóáradások kockázata.



"Eljött az az idő, amikor a klíma jövőbeli változásának mérséklésével együtt alkalmazkodni kell ahhoz a klímaváltozáshoz, melyet már okoztunk" - mondta Anders Levermann, a tanulmány egyik szerzője.