Mikrocsip segítségével lovaknál is kimutatható az allergia

"Legjobb barátaink jobban hasonlítanak hozzánk, mint hittük, ez igaz az immunrendszerükre is" - mondta Erika Jensen-Jarolim, az Allergy című szaklapban megjelent tanulmányt készítő csoport vezetője.



A szakemberek kimutatták, hogy a lovak immunglobulin-E (IgE) kiválasztásával az emberhez hasonló antitestválaszt fejlesztettek ki. Az immunglobulin-E elsősorban a paraziták elleni védekezésben játszik szerepet, ez az ellenanyag felelős az allergia kialakulásáért is, ugyanakkor fontos biomarker, amelynek révén időben felismerhetők az allergiák.



Az allergénmikrocsippel egyetlen vércsepp elegendő az allergia tesztelésére.



A kutatók a lovaknál az immunrendszernek különösen a tatárkára, az égerfa-pollenre és a csillagpázsitra adott erős IgE-reakcióját mutatták ki.



"A tatárka fehérjében gazdag álgabonaként gyakori a lótápban, lómüzliben" - mondta Jensen-Jarolim, a Bécsi Orvosi Egyetem patofiziológiai és allergiakutató intézete, valamint a Messerli Kutatóintézet munkatársa.



Azt, hogy ezeknek az erős allergéneknek közük van-e a lovaknál gyakori allergiás reakciókhoz, például a köhögéshez, kólikához és bőrtünetekhez, a továbbiakban klinikai úton kell megvizsgálni.



A mikrocsipet embereknél már eredményesen használták allergiatesztre. Hasonló tesztet fejlesztenek ki kutyák számára is.