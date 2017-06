Mesterséges fészekkel óvják a veszélyeztetett madarakat

Mintegy négyszáz mesterséges fészket helyezett el nagyfeszültségű távvezetékoszlopain az elmúlt 15 évben a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR); ezekben főleg kerecsensólymok fészkelnek.



Komoly veszélye volt annak, hogy a kerecsensólyom eltűnik a Kárpát-medencéből, az 1980-as években mindössze 13-15 pár fészkelt az ország területén - idézte fel az M1 aktuális csatorna csütörtöki adásában a Magyar Madártani Egyesület (MME) titkára.



Fidlóczky József elmondása szerint a sólyomfélék nem raknak fészket, ezeket más madaraktól foglalják el. Harminc éve kezdtek műfészkeket kihelyezni, ebben nagy segítség volt a MAVIR kezdeményezése: a vállalat szakemberekkel és anyagilag is hozzájárul a munkához.



Berczelly Réka, a MAVIR szóvivője hozzátette, tizenöt éve működnek együtt a Magyar Madártani Egyesülettel. A kezdeményezés eredményeként ma már minden második magyarországi kerecsensólyom pár a MAVIR műfészkeiben fészkel, teljes biztonságban.



Egy fészket be is kameráztak, hogy napi 24 órában meg lehessen figyelni a fiókák növekedését. Ebben a fészekben most rekordszámú, öt fióka nevelkedik éppen - árulta el Berczelly Réka.



Fidlóczky József hangsúlyozta a kamerás megfigyelés fontosságát tudományos szempontból: így jól megfigyelhetővé válik például a táplálékbázis is.



Noha a kerecsensólyom fiókák hamarosan kirepülnek, a fészket ilyenkor más fajok, általában a vándormadár kabasólymok foglalják el - számolt be az MME titkára.