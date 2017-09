Megtalálták az osztrák-magyar haditengerészet egyik elsüllyedt tengeralattjáróját

Cseh búvárok a dél-albániai partok közelében, a Jón-tengerben nagy valószínűséggel megtalálták az egykori osztrák-magyar haditengerészet U16-os tengeralattjárójának roncsait, amely 1916. október 16-án süllyedt el, máig nem teljesen tisztázott körülmények között - közölte szombaton a CTK hírügynökség, a Czech Diving Team kutatócsoportjának képviselőire hivatkozva.



A búvárokból, történészekből és dokumentaristákból álló csoport évek óta kutatja és dokumentálja a cseh történelemmel összefüggő tengeri eseményeket.



A feltételezett merülőhajó roncsa 60 méteres mélységben fekszik a Jón-tenger fenekén, a dél-albániai Vlora város közelében. A cseh búvároknak elsőként sikerült meglátogatniuk pénteken a roncsot, amelyet lefényképeztek, lefilmeztek, és pontosan bemérték fekvésének adatait. A felvételeket azután összehasonlították a rendelékezésükre álló levéltári fényképekkel, leírásokkal, amelyek alapján a megállapították: szinte biztosra vehető, hogy az U16-os osztrák-magyar tengeralattjáró roncsairól van szó. Ennek bizonyítását egy következő merüléstől várják.



Az U16-os tengeralattjáróra utal az, hogy közelében a tengerfenéken megtalálták a Nembo olasz torpedóromboló roncsait is. Az egykori összecsapás következtében mindkét hajó elsüllyedt. "Azt biztosan állíthatjuk, hogy két hajóroncs van az általunk felkeresett és átkutatott tengerfenéken" - mondta az egyik búvár újságíróknak.



Az U16-os felkutatását hosszú tárgyalások előzték meg az albán hatóságokkal. Az albánok először elutasították a csehek kérését, de végül mégis megadták az engedélyt a kutatáshoz, és az albán haditengerészet a roncs feltételezett fekvésének a koordinátáit is rendelkezésükre bocsátotta.



A CTK szerint az 1915-ben épített U16-os merülőhajó feladata az Osztrák-Magyar Monarchia tengeri határainak a védelme volt. A monarchia haditengerészete 1915. október 6-án vette át a tengeralattjárót, amely a következő évben két esetben is visszaverte egy francia hadihajó támadását. 1916 októberében azonban nem élte túl az olasz hadihajókkal való összecsapást.



A hozzáférhető forrásokból az derül ki, hogy az osztrák-magyar tengeralattjáró egy nagyjavítás után a parancsnokság által kijelölt helyére tartott, amikor Albánia közelében a Jón-tengeren váratlanul szemben találta magát az olasz Nembo torpedórombolóval és a Bormida hadi tehergőzössel. Az U16-os két torpedót lőtt ki a Nembóra, amely vízimbombával válaszolt. Az összecsapásban mindkét hajó léket kapott. Míg a Nembo azonnal elsüllyedt, az U16-sal a Bormida végzett, amely speciális acélorrával nekiment a sérült tengeralattjárónak.