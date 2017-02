Megtalálták a Tatuint, Luke Skywalker szülőhazáját

Egy fehér törpecsillag körüli kettős csillagrendszerben kőzettörmelékre utaló nyomokra bukkantak csillagászok a Földtől mintegy ezer fényévnyi távolságra.



A felfedezés az első bizonyítéka annak, hogy a kettős csillagrendszerekben is lehetnek kőzetbolygók. Jay Farihi, a londoni University College kutatója és munkatársai megfigyeléseik eredményét a Nature Astronomy című szaklapban mutatták be.



"Egy kőzetbolygó kialakulása két nap körül meglehetősen problematikus, a két csillag gravitációs ereje ugyanis nagy vonzó és taszító erőt képez, a kőzet és porrészecskéket pedig megakadályozza abban, hogy kifejlett bolygóvá álljanak össze" - fejtette ki Farihi az egyetem közleményében.



Az eddig ismert kettős csillagrendszerek körül csak a Jupiterhez hasonló gázóriásokat figyeltek meg, amelyek rendszerük külső zónájában alakultak ki.



A kutatók felfedezésüket a Csillagok háborúja című film Tatuin nevű képzeletbeli bolygójához, Luke Skywalker homokkal borított szülőhazájához hasonlítják, de a különbségekre is felhívták a figyelmet.



A szakértők kiemelték: nem bolygót találtak, csak záporozó anyagra utaló jeleket, az anyag összetétele aszteroidára és hasonló kőzetdarabokra utal.



Farihi és csapata egy úgynevezett fehér törpét, egy kiégett csillag megmaradt magját vizsgálta. Közben derült ki, hogy az SDSS 1557 katalógusszámmal rendelkező csillagmaradványt egy barna csillag kíséri. A barna csillagok "nem sikerült" csillagok, amelyek nem érik el az ahhoz szükséges tömeget, hogy belsejükben stabil hidrogén-hélium magfúzió jöjjön létre, és így valódi csillagokká váljanak. Az SDSS 1557-nek hatvanszor nagyobb a tömege, mint a Jupiternek.



A tudósok megfigyelték, ahogy legalább 100 milliárd tonna anyag hullik záporként a fehér törpére. A pontos elemzés kémiai elemek, szilícium és magnézium jeleit mutatta az anyagban - ezekből tevődnek össze a kőzetbolygók és az aszteroidák is. A regisztrált mennyiség tömege egy legalább négy kilométer átmérőjű aszteroidáénak felel meg.



"Több ezer olyan kettős csillagrendszert ismerünk, mint az SDSS 1557, de ez az első alkalom, hogy aszteroidatörmeléket és -szennyeződést láttunk" - emelte ki Steven Parsons, a Sheffieldi Egyetem kutatója, a tanulmány társszerzője.



"Az SDSS-1557-rendszerben felfedezett aszteroidatörmelék a kőzetbolygó-kialakulás egyértelmű jele. Ez segít megérteni, hogyan alakulhatnak ki kőzetbolygók kettős csillagrendszerekben" - tette hozzá Fahiri.