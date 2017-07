Megtalálták a Galileo navigációs műholdak atomóráinak hibáját

Megtalálták az Európai Unió műholdas navigációs rendszerén működő atomórák hibáját - jelentette be az Európai Űrügynökség (ESA).



A Galileo navigációs programot működtető ESA hónapok óta vizsgálja, miért nem jár a 18 műhold némelyikén lévő ultrapontos időmérő.



Az amerikai navigációs rendszer alternatívájaként fejlesztett Galileo minden műholdján négy atomóra működik, kettő rubídiummal, kettő hidrogénnel. Ahhoz, hogy a navigáció jól működjön, műholdanként egy időmérő is elég, a többi három tartalék.



Három rubídiumos és hat hidrogénes óra állt le, egy olyan műholdat találtak, amelyiken két időmérő is meghibásodott.



Lucia Caudet szóvivő elmondta, hogy a zavar fő okait megtalálták és intézkedtek, hogy a jövőben ne legyenek hasonló gondok a már űrben lévő műholdak fedélzetén.



Az ESA vizsgálata feltárta, hogy a rubídiumos órákban volt egy hibás alkatrész, amely rövidzárlatot okozott. Az is kiderült, hogy a hidrogénes órákkal végzett műveleteket folyamatosan ellenőrizni kell.



A Galileo szolgáltatásait nem befolyásolta sem az atomórák meghibásodása, sem a hibák kijavítása - mondta a szóvivő.