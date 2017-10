Megtalálhatták az igazi Mikulás sírját

A Mikulás-kultuszt ihlető Szent Miklós püspök földi maradványait találhatták meg török régészek egy templom alatt egy még érintetlen sírban Törökország déli részén, Demrében - jelentették be csütörtökön helyi illetékesek.



Szent Miklós a hagyomány szerint a 3. században született a kis-ázsiai Patarában, gazdag kereskedőcsaládban. Szüleit már kiskorában elvesztette, egyik rokona nevelte fel, és ismertette meg a kereszténységgel is. Megtérése után jótékony célokra osztogatta szét örökségét, a hívők pedig égi jelre megválasztották Müra (ma: Demre) püspökévé. Halála után püspöki székhelyén temették el, ám úgy tartják, hogy csontjait később ellopták és a dél-olaszországi Bariba vitték.



Cemil Karabayram, az antalyai műemlékvédelmi hivatal vezetője szerint azonban török régészek nemrég egy pogány templomot fedeztek fel a 11. századi Szent Miklós-templom alatt, és úgy vélik, hogy a föld alatti építmény, egy még érintetlen sír rejtheti a püspök csontjait. A szakemberek jelenleg azt próbálják kitalálni, hogy miként jussanak be a frissen felfedezett építménybe a felszínen lévő épület megrongálása nélkül.



Karabayram szerint a föld alatti templomot a felszínen zajló helyreállítási munkálatok részeként végzett georadaros vizsgálatok során fedezték fel. Hozzátette, hogy egy teljesen ép, érintetlen templomról van szó, amely ugyanakkor átvészelhetett már egy földrengést. Karabayram szerint Törökország számára kulturálisan és turisztikai szempontból is fontos a mostani felfedezés.



Mint elmondta, annak idején feltehetőleg egy másik pap csontjait csempészték Bariba.



Szent Miklós jótékonykodásával vívta ki az emberek tiszteletét és szeretetét, tettei miatt már életében szentnek tartották. A nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki a Mikulás-kultusz.