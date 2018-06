Megfogalmazta aggályait az MTA és ezek alapján kezd tárgyalni a kormány képviselőivel

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöksége pénteki rendkívüli ülésén meghatározta azokat a legfontosabb pontokat, amelyeket aggályosnak tart a szerdán benyújtott költségvetési tervezetben, és felhatalmazta a testület elnökét, hogy ez alapján folytasson tárgyalásokat a kormány képviselőivel - mondta Lovász László, az MTA elnöke pénteken a köztestület rendkívüli elnökségi ülését követően a sajtó képviselői előtt.



Az ülés témái a 2019. évi költségvetési törvénytervezet MTA-t érintő javaslata, illetve a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény módosítási javaslata voltak. Az ülésen részt vett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is.



Palkovics László a kormány álláspontját ismertetve úgy fogalmazott: az erőforrások hatékonyabb felhasználására, az eredményesség érdekében erőteljesebb koordinációra van szükség.



Azokra a társadalmi, gazdasági, műszaki kihívásokra, amelyek a közösség előtt állnak közösen kell egységes megoldást találniuk a tudománynak, az innováció képviselőinek - tette hozzá. Így a kutatásokra szánt forrásokat egy helyen tervezzük - fogalmazott a miniszter, kiemelve, hogy a tárgyalásokat hétfőn folytatják.



Nem fog sérülni a az MTA autonómiája - hangsúlyozta újságírói kérdésre Palkovics László, aki szerint a kormány célja biztosítani azt, hogy a kutatásra szánt források a leghatékonyabb módon hasznosulhassanak a jövőben.

Kiemelte: meg kell határozni azokat a kutatási területeket, amelyeket kiemelten kell kezelni a források elosztásakor, ehhez egy MTA-val közös, tudós emberekből, akadémikusokból, egyetemi rektorokból álló munkacsoport felállítására tett javaslatot.



A miniszter szerint a költségvetési törvénytervezet technikai jellegű, az MTA továbbra is maga működtetheti az intézményeit, és maga döntheti el, hogy az egyes területekre szánt forrásait hogyan bontja le projektekre, kutatóintézetekre és kutatókra.



"A kormány ebbe nem kíván beleszólni" - fűzte hozzá Palkovics László, aki szerint nem fog csökkenni a tudományos kutatásokra szánt állami pénz.



Lovász László úgy fogalmazott, az akadémia nem vitatkozik azzal, hogy egységes legyen a koordináció a kutatásokra szánt források elosztásánál. Azonban a tárgyalásokon szeretnének garanciát kapni arra, hogy az akadémia függetlensége nem fog csorbulni a jövőben sem, például egy esetleges miniszterváltás esetén.



Palkovics László újságírói kérdésre azt is elmondta, a tervezetnek nincs köze ahhoz, hogy az MTA egyes kérdésekben - mint a CEU és az oktatás helyzete, a migrációs krízis kezelése - a kormányétól eltérő állásfoglalást fogalmazott meg.



Lovász László sajnálatosnak nevezte, hogy a tárgyalások a kormány és az MTA között csak a törvénymódosítás napirendre kerülését követően kezdődtek el. Palkovics László erre úgy válaszolt, az MTA és az Emmi két évvel ezelőtt aláírt egy megállapodást, amiben már szerepeltek a kormány mostani javaslatai.