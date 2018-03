Megdöbbentő felfedezés: hamis drágaköveket találtak a múzeum gyűjteményében

A nyilvántartásban vezetett milliós értékű drágakövek helyett értéktelen másolatok is találhatóak a prágai cseh Nemzeti Múzeum mintegy ötezer darabból álló gyűjteményében - mutatott rá a cseh sajtó.



A Hlídací pes hírportál szerint, amely elsőként írt a témáról, a hivatalos listában feltüntetett drágakövek, valamint a gyűjteményben valóban létező hamis kövek ára közti különbség esetenként több tízmillió korona.



A múzeum most arra keresi a választ, hol történt a hiba.



Szakértői vizsgálatokkal megállapították, hogy az az ötkarátos gyémánt, amely a gyűjtemény harmadik legnagyobb gyémántdarabja, valójában csak egy mesterien csiszolt üvegdarab.



Az ázsiai Kasmírból származó zafír, amely a lista szerint 19 karátos, nem a természetben jött létre, hanem valahol egy laboratóriumban készült.



"Felfedeztünk néhány konkrét dolgot, mint a gyémánt vagy a zafír esete. Most azon dolgozunk, hogy megállapítsuk, mi történt, mint egy detektívregényben" - nyilatkozta Michal Stehlík, a múzeum illetékes osztályának igazgatóhelyettese a hírportálnak.



A mintegy ötezer darabból álló drágakőgyűjteményt 2016-ban Lukás Zahradnícek vette át, a vizsgálatok az új kurátor kezdeményezésére kezdődtek és az eddigi eredmény mindenkit meglepett.



"A köveket a hivatalos jegyzék alapján ellenőrizzük. Eddig mintegy 500 követ sikerült megvizsgálnunk, körülbelül 70 darabnál találtunk problémát. Arra jöttünk rá, hogy több esetben a kövek szakmai besorolása hibás, míg néhány esetben az is kiderült, hogy a drágakövek helyett csak szintetikus másolatok vannak a gyűjteményben. A probléma az említett köveken kívül a rubinokat, zafírokat, alexandritokat és a korundokat is érinti" - mondta Lukás Zahradnícek.



A gyémánt eltűnését a múzeum speciális ellenőrző bizottsága már 2016 óta vizsgálja. Végleges eredmény még nincs, de úgy tűnik, hogy az értékes gyémántot a múlt század hatvanas és hetvenes éveiben megrendezett kiállítások egyikén tüntethették el ismeretlen tettesek. Jogászok rámutattak: ha sikerülni is kinyomozni a tettest, megbüntetni már nem lehet, mert a bűntett a hatályos törvények szerint már elévült.



A sajtó azon állítását, miszerint a múzeum vezetése már legalább másfél évtizede tud az eltűnt gyémántról, Michal Stehlík visszautasította. Szakértők szerint az ilyen ügyek felderítésében problémát jelent, hogy a hatályos szabályok alapján a múzeumok csak húszévente ellenőrzik gyűjteményeiket.



A múzeum a közszolgálati Cseh Televízió szerint ellenőrzi egyebek között a tulajdonában lévő festményeket is, hogy kiszűrje az esetleges hamisítványokat, ezekből külön kiállítást terveznek nyitni.