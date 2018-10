Még az óriási tűzvész sem pusztíthatta el a 12 ezer esztendős Luziát

Megmenekült a szeptember elején tűz martalékává lett Rio de Janeiró-i brazil nemzeti múzeum egyik legjelentősebb lelete, egy nőnek az amerikai kontinensen talált egyik legrégebbi, 12 ezer éves maradványai.



Az intézmény hét végi bejelentése szerint az emberelődök egyik leghíresebb képviselője, a 3,2 millió éve élt Lucy maradványai után Luziának nevezett nő koponyájának és combcsontjának darabjaira néhány nappal ezelőtt bukkantak rá a romok alatt.



"A koponya csaknem egészét megtaláltuk, a töredékek 80 százalékát azonosítottuk, és ez az arány még növekedhet" - jelentette be Alexander Kellner, a múzeum igazgatója.



Luzia volt az egyik legnépszerűbb látványosság a szeptember 2-án porig égett múzeumban. A Brazíliában talált legrégebbi, új kőkorszakbeli emberi maradványokra 1970-ben bukkant egy francia-brazil expedíció Minas Gerais szövetségi állam területén. A felfedezés révén megváltozott a tudósok véleménye az amerikai kontinens benépesüléséről, a szénizotópos kormeghatározás ugyanis kimutatta, hogy az ember az addig véltnél sokkal korábban jelen volt már a kontinensen.



Brit szakértők, a Manchesteri Egyetem kutatói később elkészítették arcának digitális rekonstrukcióját és Luzia szobrát is. Utóbbi a Rio de Janeiró-i intézmény 20 millió darabos gyűjteményének nagy részével együtt megsemmisült. Az eredeti koponyát azonban fémtárolóban, egy szekrényben őrizték, ennek köszönhetően maradt fenn, és noha a koponyadarabok megsérültek, a szakemberek Claudia Rodrigues professzor szerint rendkívül bizakodók, a károk ugyanis kisebbek a vártnál.



Az 1818-ban alapított múzeum számított az egyik legnagyobb természettudományi és néprajzi múzeumnak Latin-Amerikában. Elsősorban 26 ezer darabos paleontológiai gyűjteményéről volt ismert.



Luzia mellett egy dinoszaurusz-csontváz és a Brazíliában talált legnagyobb meteorit, az 5,3 tonnás Bendego volt az intézmény kollekciójának leghíresebb darabja.



A szeptemberi tűz oka még mindig ismeretlen.



A dél-amerikai térségből származó darabokon kívül a múzeumban egyiptomi múmiákat, ógörög és római kori szobrokat és etruszk kincseket is őriztek.



UNESCO-szakértők szerint hosszú évekbe telik majd a múzeum és gyűjteménye helyreállítása.