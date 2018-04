Másfél évezreddel ezelőtti vérengzés nyomaira bukkantak svéd régészek

Az Antiquity című lap aktuális számában publikált tanulmány szerint a Sandby erődítmény maradványainál holttestek tucatjai kerültek elő.



"Brutális erővel csaptak le az emberekre" - mondta Helena Victor, a kutatócsoport vezetője. A holttestek egy részét házakon belül, másokat az utcákon találták meg.



A régészek lefejezett testeket is feltártak, a fejeken nagy erejű ütés okozta sérüléssel. Olyannal is találkoztak, aki élete utolsó pillanataiban a kemencébe esett.



Egyetlen embert sem kíméltek, erre utal, hogy a holtak között egy újszülött csontvázát is megtalálták - írták a kutatók.



Nem tudni, kik voltak a támadók. Az 5. századi vérengzés a népvándorlás zűrzavaros időszakában ment végbe a Nyugatrómai Birodalom bukása és a hun invázió idején. Öland szigete sosem állt római uralom alatt.



A sziget vezetői arra kérték a Kalmar Megyei Múzeum szakembereit, vizsgálják meg azt a területet, ahol kincsvadászok néhány érdekes tárgyra bukkantak.



A régészek néhány ház falának maradványait is felfedezték, köztük emberi maradványok hevertek.



"Itt szólalt meg a vészcsengő, hiszen ebben a korban általában hamvasztották a holttesteket, semmiképpen sem hagyták a házakban. Ma sincsenek tele az otthonok holttestekkel, régen sem voltak" - idézte a kutatót a BBC News hírportál.



A falusiak általában az erődítmény falain kívül éltek, belül csak vészhelyzetben kerestek menedéket.



A régészek szerint 200-250 ember halt meg a Sandby erődben, és nem úgy tűnik, mintha védekeztek volna.



"Úgy néz ki, árulás áldozatai lettek. Mintha valaki nyitva felejtette volna a kaput, hogy az ellenség éjjel bejusson" - mondta Helena Victor.



A helyszínen gazdag ékszerleletet, római arany pénzérméket, hajdíszeket és étkezések nyomait is feltárták.



A tanulmány szerint a leletegyüttes egyedülálló betekintést nyúlt a skandináv vándorlás időszakának mindennapi életébe, képet ad az emberekre váratlanul lesújtó halálos támadásról.



A Svédország délkeleti részén elterülő Öland szigetét Kr.e. 6000 óta lakják a régészeti leletek alapján.



A szigeten legalább 15 gyűrűs erődítmény maradványai állnak, a most vizsgált vár az első, ahol ilyen véres tragédia történt.



A helyszín több mint ötven házából eddig csak hármat ástak ki, a folytatáshoz egyelőre forrásokat keresnek.