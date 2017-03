Március 25-én este kapcsolunk!

A 2007-ben indult WWF kezdeményezés mára a világ legnagyobb önkéntes akciójává nőtt ki magát. Tavaly 178 ország vett részt a mozgalomban, amelynek szimbóluma a 60 perces sötétség, célja azonban az azon túlmenő energiatakarékosság. Idén a hazai főszervező, a WWF Magyarország egy Föld Órája esküre szólít!2007 óta az éghajlatváltozás még komolyabb mértéket öltött. A tavalyi év rekordokat döntött több szempontból: a legforróbb év volt az átlaghőmérsékletet tekintve, a jégtakaró a sarkvidéken az eddigi legkisebbre zsugorodott, és melegrekord dőlt meg a világ számos pontján.A Föld Órája résztvevői száma 2016-ra elérte a 2,4 milliárd főt, több mint 7000 település bevonásával. Az akció az elmúlt években olyan sikereket aratott, amelyek hosszú távon határozzák meg a jövőnket. Galápagos szigetén már betiltották az eldobható műanyag zacskó használatát, Indiában és a Fülöp-szigeteken számos család otthonában a napenergia biztosítja a világítást, Argentína partjainál egy 3,4 millió hektáros tengervédelmi terület óvja a tengeri élővilágot, Uganda szívében pedig megalapították az első Föld Órája erdőt helyi közösségek segítségével. A valódi eredmények azt igazolják, hogy a mozgalom képes az éghajlatváltozás elleni küzdelmet egy magasabb szintre emelni, és nemcsak közösségek, de vállalatok, sőt még kormányok bevonását is megalapozni.Már gyűlnek a regisztrációk aweboldalon, az akció hazai oldalán is, ahol idén a feliratkozók nemcsak a 60 perces sötétségre mondanak igent, hanem egy komoly elköteleződésre is, amely a fenntartható életmódot alapozza meg. A Föld Órája eskü mellett a WWF Magyarország mindenkit arra szólít, hogy valódi tettekkel járuljon hozzá a világméretű mozgalom hatásához: magánszemélyek mellett vállalatok, önkormányzatok, és intézmények egyaránt részt vehetnek, feltölthetik az oldalra saját kezdeményezéseiket, hogy ezzel erősítsék hazánkban az éghajlatvédelmi küzdelmet.Március 25-én, a lekapcsolás napján a WWF Magyarország is saját, rendhagyó programmal készül. A programok részleteit a későbbiekben a weboldalon lehet megtekinteni.