Már közel hárommilliárd éve is termeltek oxigént bizonyos baktériumok

Az eddig feltételezettnél jóval régebben, már mintegy hárommilliárd éve is oxigénnel dúsították a vizet bizonyos baktériumok: az oxigéntermelés legrégebbi bizonyítékát találták a Tübingeni Egyetem kutatói.



A légkör magas oxigéntartalma előfeltétele volt annak, hogy a Földön kialakulhasson a sokszínű élet.



"Nagyon meglepődtünk, amikor megláttuk az első eredményeket" - mondta Benjamin Eickmann geofizikus, aki tübingeni és külföldi kollégáival a dél-afrikai Pongola-medence üledékeit vizsgálta.



Baktériumok 2,97 milliárd évvel ezelőtti oxigén-kiválasztására találtak bizonyítékot.

Így ez a medence az eddig ismert legrégebbi lelőhely, ahol élőlény által termelt oxigént mutattak ki.



A szakértők eredményeikről a Nature Geoscience című tudományos szaklapban számoltak be.

Eickmann és kollégái becslései szerint lokális leletről van szó. "Ez a későbbi fejlődés előfutára volt, mivel az oxigéntartalom folyamatosan változott" - emelte ki.



A kutatók abból indulnak ki, hogy 2,5 milliárd éve globális fordulat következhetett be, amelyet valószínűleg éppen fotoszintézist végző baktériumok indítottak el, amelyek melléktermékként oxigént hagynak hátra.



A tübingeni kutatók különböző kénizotópokat vizsgáltak az üledékben, és azokból következtettek az oxigéntartalomra.