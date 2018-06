Már az Antarktiszon is műanyagszemcséket és vegyszereket találtak

Az állatok gyakran tévesztik össze az apró műanyagrészecskéket táplálékkal. Így kerül a műanyag bálnák és delfinek, valamint az ehető tengeri halak és a tenger gyümölcsei gyomrába, rajtuk keresztül az emberi szervezetbe is

Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi szervezet szerint.Az év elején vett vízminták szinte mindegyikében találtak mikroműanyagot. A hóban ezen felül olyan mérgező anyagokra bukkantak, mint a PFA-k (poli- és perfluoralkil anyagok) és a PFC-vegyületek (polifluoroalkilok, más néven perfluor-karbonok), melyekkel a kültéri ruhadarabokat vonják be - közölték csütörtökön a környezetvédők Bécsben."Még Földünk utolsó, emberi civilizációtól olyan távol eső ökoszisztémái is, mint az Antarktisz, szennyeződnek" - mondta Nunu Kaller, a osztrák Greenpeace szóvivője.Adataik szerint évente akár 13 millió tonna műanyag szemét is bekerülhet a szárazföldről az óceánokba. A víz- és hómintákat egy három hónapos expedíció során gyűjtötték az Antarktisz különböző helyszínein hajóval. Az elemzés eredményei alátámasztották, hogy műanyag mikroszemcsék és vegyi anyagok szennyezik az Antarktiszi-félsziget körüli régiót és a Bransfield-átjárót.A vizsgált területek között olyanok is vannak, melyek kiemelkedő zoológiai jelentőségűek, ezért szükség lenne a védelmükre - emelte ki a Greenpeace.Nyolcból hét vízminta műanyag mikroszemcséket tartalmazott.- figyelmeztet a veszélyre Kaller.A mikroműanyagok mellett halászatból származó műanyagszemetet, bójákat, hálókat és ponyvákat talált a Greenpeace expedíciója a jéghegyek között. Kilenc hómintából hétben találtak PFA- és PFC-vegyületeket. A Greenpeace szerint ezek az anyagok a légkörön keresztül, nem pedig helyi szennyező forrásokon keresztül kerülnek a régióba.A PFA-kat ipari eljárások során és fogyasztási cikkekben használják, többek között szabadidőruházat vízállóságának biztosítására. Hosszú időn át maradnak meg a környezetben, az állatoknál szaporodási és fejlődési zavarokat okozhatnak - mondta Kaller.A Greenpeace követeli, hogy az antarktiszi Weddel-tengerben hozzák létre a világ legnagyobb természetvédelmi területét, "hogy az állatok - köztük a pingvinek és a bálnák - elmenekülhessenek az emberi tevékenység okozta klímaváltozás, a túlhalászat és a vízszennyezés hatásai alól".