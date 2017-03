Majdnem megsemmisült 21 dinoszauruszfaj felbecsülhetetlen értékű nyoma

Steve Salisbury paleontológus

"Ausztrál Jurassic Parkra" bukkantak Nyugat-Ausztrália partvidékén: legalább 21 különböző dinoszauruszfaj lábnyomát fedezték fel a mintegy 140 millió éves kőzetekben. Steve Salisbury paleontológus hétfőn világszerte egyedülálló felfedezésnek nevezte a nyomokat, amelyek csupán apály idején láthatóak.A lábnyomok között megtalálták az egyetlen bizonyítékokat arra is, hogy egykor sztegoszauruszok is éltek Ausztráliában, illetve a valaha talált legnagyobb lábnyomokat is felfedezték - egyes nyomok több mint 1,5 méteresek.Kis híján azonban örökre elvesztek a Dampier-félsziget partjainál lévő felbecsülhetetlen értékű nyomok: Nyugat-Ausztrália kormánya ugyanis a területet 2008-ban kijelölte egy óriási folyékonygáz-feldolgozó telep számára. A régióban élő őslakosok azonban felvették a kapcsolatot Salisburyvel és csapatával, és felhívták figyelmüket a nyomokra, melyekről az őslakosok már régóta tudtak.

A szakértők 2011 és 2016 között több mint 400 órát töltöttek kutatással és a nyomok dokumentálásával Walmadany régióban, eredményeiket hétfőn mutatták be a Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology című szaklapban.A területen több ezer dinoszaurusz-lábnyom van, amelyek közül 150-et lehet teljes bizonyossággal 21 különböző dinoszauruszfajhoz sorolni: öt húsevő faj, hat hosszú nyakú, növényevő szauropodafaj, négy az ornithopoda alrendbe tartozó, két lábon járó növényevő dinoszauruszfaj, hat pedig a páncéllal borított testű dinoszauruszok közé tartozik - fejtette ki Salisbury.Ausztrália eddigi legtöbb dinoszauruszlelete a kontinens keleti oldaláról származik és 90-115 millió éves.