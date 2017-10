Magyar kutatók közreműködésével fedeztek fel egy kisbolygó körüli gyűrűt

Kép forrása: IAA-CSIC/UHU

A Neptunuszon túli, távoli égitesteket az okkultáció, a csillagfény kitakarásának hossza alapján tudják a szakértők részletesebben megismerni, ehhez azonban tiszta égboltra is szükség van - olvasható a csillagászat.hu tudományos portálon.Ilyen alkalom jött el január 21-én, amikor a Haumea nevű törpebolygó árnyéka végigsöpört Európán, Magyarországgal a középpontjában. Az okkultáció megfigyelésére számos csillagvizsgáló készült 6 országból, köztük a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének Piszkéstetői Obszervatóriuma is.A piszkéstetői 1 méteres távcső és a rajta található speciális műszerek nagyon rövid, maximum 2-3 másodpercig tartó halványodásokat mutattak a Haumea előtt és után.A többi mérés alaposabb vizsgálata felfedett további mérési pontokat, ahol a csillag halványabbnak tűnt, mint máskor. Az összes mérést egymáshoz illesztve pedig kirajzolódott egy gyűrű alakja, amelynek a sugara kétszerese a Haumeáénak. A piszkéstetői mérések alapján a gyűrű szélessége mindössze 70 kilométer.

A Naprendszer külső régióiban négy nagyméretű bolygó - a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz - körül találtak már gyűrűszerű képződményeket. A Haumea pedig ezzel már a harmadik kisméretű égitest lett a Naprendszerben, amely gyűrűvel rendelkezik, és létével megerősítette, hogy ez a jelenség nem korlátozódik csak a nagy gázbolygókra.Az első két felfedezés két speciális égitest, a Chariklo és a Chiron nevű kentaurok körül történt: ezek az apró, 200 kilométer körüli átmérővel rendelkező kisbolygók a külső Naprendszerből sodródtak be a Szaturnusz és Uránusz közötti térségbe.A Haumea azonban egy nagyságrenddel nagyobb náluk, holdjai is vannak, és teljesen máshol, a Neptunuszon túl kering. A felfedezés azt vetíti előre, hogy a gyűrűk könnyebben létrejöhetnek a kis égitestek, kisbolygók és törpebolygók körül, mint azt eddig gondolták - vélik a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet szakértői."Alig három éve még mindenki meg volt győződve róla, hogy gyűrűk csak óriásbolygók körül vannak" - összegezte a felfedezés jelentőségét a csillagaszat.hu-nak Kiss Csaba, a Nature-ben megjelent cikk egyik szerzője. "A Haumeáról tudjuk, hogy túlélt egy nagy ütközést évmilliárdokkal ezelőtt: ez az egyetlen ismert égitest a Neptunuszon túl, aminek saját kisbolygócsaládja van. Ha a becsapódások képesek gyűrűt is létrehozni, akkor azok gyakorisága a többi kis égitest körül új információkkal szolgálhat arról, hogyan fejlődött a Naprendszer külső vidéke.""2014-ben felfedeztük, hogy a kentaurok régiójában egy nagyon kicsi égitestnek gyűrűje van és ez akkoriban nagyon furcsa dolognak tűnt. Nem számítottunk arra, hogy gyűrűt találunk a Haumea körül, de nem is voltunk túlzottan meglepve" - fejtette ki José Ortiz, az Andalúz Asztrofizikai Intézet kutatócsapatának munkatársa a Nature-ben megjelent tanulmányban.A Haumeát a Nemzetközi Csillagász Egyesület 2008-ban fedezte fel, ez lett az öt törpebolygó egyike a Pluto, a Ceres, az Eris és a Makemake mellett. Ezek a Neptunusz mögött találhatók, tehát a Naptól 50-szer nagyobb távolságra, mint a Föld.