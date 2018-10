Legközelebb decemberben indulnak űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra, és a csapat eredetileg tervezett összeállítása nem változott - közölte a TASZSZ hírügynökséggel hétfőn az orosz Űrhajós-felkészítő Központ.



Az űrhajóscsapatot az orosz Oleg Kononyenko, az amerikai Anne McClain és a kanadai David Saint-Jacques alkotja majd. A felbocsátás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



Ők hárman alkották a tartalékot a Nemzetközi Űrállomásra feljuttatott, és most is ott tartózkodó, az orosz Szergej Prokopjevből, az amerikai Serena Aunón-Chancellorból és a német Alexander Gerstből álló csoporthoz. Kononyenko és Saint-Jacques egyébként tartalék volt a múlt csütörtöki baleset idején is, amikor nem sokkal a felbocsátása után kényszerleszállást hajtott végre az űrállomásra elindított Szojuz MSZ-10 orosz űrhajó, a fedélzetén Alekszej Ovcsinyin orosz és Nick Hague amerikai űrhajóssal.



Ovcsiynin és Hague épségben ért földet az ejtőernyővel fékezett visszatérőkabinban.



A Szojuz űrhajók az egyetlen utánpótlási eszközt jelentik a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásnak, amióta a NASA amerikai űrügynökség 2011-ben befejezte űrsiklóprogramját, de orosz közlés szerint az űrállomás jelenlegi személyzete jövő nyárig elegendő tartalékokkal rendelkezik. A mostanit megelőzően legutóbb 1983. szeptember 23-án volt hasonló baleset Szojuz típusú űrhajóval.



Az Űrhajós-felkészítő Központ hétfőn azt is közölte, hogy Ovcsinyin és Hague újabb repülés előtti felkészítése akkor kezdődik majd meg, amikor kiderül a startolásuk időpontja. Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz vezérigazgatója korábban azt közölte, hogy a szerencsétlenül járt Szojuz MSZ-10 legénysége jövő tavasszal indulhat el ismét az űrállomásra.



A Szojuz MSZ-10 balesetének okait még vizsgálják. Szergej Krikaljov, a Roszkoszmosz orosz állami űrvállalat "emberes" űrrepülési programjaiért felelős ügyvezető igazgatója pénteken azt mondta: a vizsgálat nem végleges verziója szerint a Szojuz-FG hordozórakéta első fokozata egyik oldalelemének ütközése okozta az incidenst fellövéskor.



Krikaljov elmondta, hogy a Szojuz MSZ-10 űrhajó balesete a hordozóeszköz első és második fokozatának összeütközésekor történt: emiatt a rakéta eltért a rendes röppályájától, és feltehetően megsemmisült a második fokozat alsó része.

Az Interfax hírügynökségnek egy névtelenül nyilatkozó illetékes azt állította, minden amiatt történt, hogy nem lépett működésbe egy robbanópatron, és így az első fokozat oldalblokkjának felső részén nem nyílt ki egy biztonsági elvezető szelep. Emiatt a nagynyomású hajtógázok nem távozhattak a blokkból, és nem távolították azt el a rakéta második fokozatától.