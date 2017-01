Leállt az atomórák egy része a Galileo műholdjain

"Kényes kérdés, mert a műholdas navigáció jó működésének nagyon fontos elemei az atomórák, amelyek közül jelenleg kilenc áll. Nem tudjuk, sikerül-e újraindítanunk őket. Egy tizedik is működésképtelen volt átmenetileg, de már újra jár - mondta szerdai párizsi sajtótájékoztatóján Jan Wörner, az ESA igazgatója.



Mindegyik Galileo-műhold fedélzetén négy atomóra jár, ezért eddig nem keletkezett zavar a decemberben elindított rendszer működésében. Az atomórák leállásának okát eddig nem találták meg. Gyanítják, hogy a be- és kikapcsolással lehet gond. Wörner elmondta, hogy kivizsgálják ezt a lehetőséget.



A műholdaknak egyszerre kell jeleiket kibocsátaniuk, hogy a gépkocsikban lévő navigációs eszközök a lehető legpontosabban meg tudják határozni pillanatnyi helyüket a Földön. Ehhez műholdanként egyetlen óra is elég. Eddig a legrosszabb esetben is csak két óra állt le azonos műholdon - mondta Wörner.



A tervek szerint a Galileo-program összesen 30 műholdat juttat az űrbe 2020-ig, hogy Európa függetleníthesse magát az amerikai GPS-től.



A Galileo műholdjain kétféle atomóra működik: kettő rubídiummal, kettő hidrogénnel. A leállt órák közül három

rubídiumos, hat hidrogénes, az újra működő óra is az utóbbiak közé tartozik - közölte Wörner.