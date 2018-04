Lányok napja 2018-ban is! - Tudd meg mi a közös a szoftverfejlesztésben és a pizzasütésben!

A technológiai területeken zajló rohamszerű fejlődés a külvilág számára alig követhető, tapasztalatok mutatják, hogy nem ritka jelenség, hogy a fiatalok úgy választanak pályát, hogy többnyire nem is tudják, mit takar a szakmát kifejező fogalom.A tapasztaláson, aktív bevonáson, játékosságon alapuló ismeretterjesztés és ismerkedés a technológiai trendekkel, a jövő munkahelyeivel hatékonyabban szólítja meg a pályaválasztás előtt álló diákokat, mint a száraz tananyag. Nem utolsó sorban pedig elkerülhető vele a csalódottság, mely abból adódik, hogy jól csengő nevek után választanak a döntés előtt álló fiatalok, ami jóval meghosszabbítja a képzési időt, hiszen a későbbiekben az egyetemek és egyes egyetemi karok közötti váltogatáshoz vezet.- ilyen és hasonló hívószavakkal várják tárt karokkal a programban részt vevő cégek a jelentkezőket.Aki ötödik sebességbe kapcsol, ezen a napon nem csak azt tudhatja meg, hogyan készül egy BMW és mik lesznek a közeljövő informatikai trendjei, hanem beavatják abba is, hogyan tervezzen digitális kampányt, áramhálózatot vagy fejlesszen játékot, illetve mi fán terem a törvényszéki analitika.A rendezvény kapcsán a T-System hatvan diáklányt fogad, akiknek a Kitchen Budapest (KiBu), a T-Systems budapesti innovációs laborja mutatja be a jövő globális kihívásait.

A digitalizáció terén a fejlődést ma a fókuszált, gyors gondolkodás szolgálja. A T-Systems Magyarország - a jövő munkahelyeként - számos módon van jelen a mindennapokban. A T-Systems nőket és férfiakat, a fiatalabb és az idősebb generációt is megszólítva kínál munkahelyet az infokommunikációs szektor meghatározó vállalataként. Ezért öröm számunkra, hogy a megrendezésre kerülő Lányok napja - amely a legnagyobb, lányoknak szóló pályaorientációs kezdeményezés - is segít bennünket, hogy a piac és a T-Systems előtt álló kihívásokat, valamint a karrierlehetőségeinket szórakoztató módon tudjuk bemutatni az informatika iránt érdeklődő lányok számára" – emelte ki Kaszás Zoltán vezérigazgató - „Szándékunk, hogy az informatikus pályára invitáljuk a lányokat: interaktív safarival, a Legyél Te is informatikus előadásunkkal, és egy pályaorientációs beszélgetéssel. Reméljük, elnyeri tetszésüket és közülük minél többen választják majd első munkahelyüknek a T-Systems Magyarországot.

A programhoz tizenkilenc településcégei/intézményei csatlakoztak



Budapest (ARM Hungary Kft. – B. Braun Medical Kft. - BT ROC Kft. (Budapest) – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem VIK – Citi Szolgáltató Központ – EPAM – Ericsson Magyarország – evosoft Hungary Kft. –– Google(délelőtt) – Google(délután) – Hewlett-Packard Informatikai Kft. – IBM Chief Information Office – IBM Budapest Lab - MTA Energiatudományi Kutatóközpont – MTA Energiatudományi Kutatóközpont – MTA Energiatudományi Kutatóközpont - Nemesys Games – POSSIBLE Zrt. – SAP Hungary – T-Systems Magyarország)



Békéscsaba (Csaba Metál Zrt.),

Debrecen (BT ROC Kft. (Debrecen), Debreceni Egyetem Mechatronikai Tanszék, E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.)



Esztergom, (TE Connectivity)



Győr (Jankovits Engineering Kft. - Széchenyi István Egyetem (Győr) - Technics Playground 4.0)



Kalocsa (Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma),



Kazincbarcika (Borsodchem Zrt.)



Kecskemét (Neumann János Egyetem)



Miskolc (Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatika – Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar –

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar – Robert Bosch Kft. – Robert Bosch Power Tool Kft/Robert Bosch Energy and Body System Kft. - Takata Safety Systems Hungary Kft.)



Mosonmagyaróvár (FUTURA - Széchenyi István Egyetem (Mosonmagyaróvár))



Nagykanizsa (Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ)



Nyíregyháza (LEGO Manufacturing Kft. – MICHELIN Hungária Kft.)



Paks (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)



Pécs (Tettye Forrásház, IT Services Hungary)



Siófok (Gábor Dénes Főiskola)



Szeged (SZTE TTIK Informatikai Intézet)



Székesfehérvár (Arconic-Köfém Kft. - Grundfos Magyarország Gyártó Kft. – IBM Nemzetközi Informatikai



Szolgáltatóközpont – Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar)



Tatabánya (Coloplast Hungary Kft.)



Tiszaújváros (Jabil Circuit Magyarország)



Vác (IBM DSS Kft.) és



Veresegyház (GE Power)

A Lányok Napja 2018 program a Coloplast és a T-Systems támogatásával jöhetett létre.