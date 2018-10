Különleges szarkofágot találtak cseh régészek Gízában

Híres ókori építész szarkofágját fedezte fel egy cseh régészcsoport hétfőn az egyiptomi Gíza tartományban folytatott ásatáson - jelentette be az egyiptomi régészeti minisztérium.



A kutatók szerint a mészkőből és agyagtéglákból készült sírban az egyiptomi uralkodók ötödik dinasztiájának építkezéseit felügyelő építészt temették el.



Az ötödik dinasztia fáraói Kr. e. 2494.és 2345. között uralkodtak az ókori Egyiptomban. A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik dinasztiát nevezik együtt az egyiptomi Óbirodalomnak. Ebben a korszakban éltek a nagy piramisépítő fáraók.



Az építész szarkofágjában egy kettétört, rózsaszínű gránitból készült szobrot is találtak a feltárás során. A szobor figurája egy széken ül, rövid ruhát és parókát visel - számolt be a leletről Mosztafa Waziri, az egyiptomi régészeti tanács vezetője.



A cseh régészcsoport folytatja az ásatásokat és a leletek dokumentálását - fűzte hozzá Waziri.