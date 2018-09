Különleges lény jelent meg a Temzében, nyilvánvalóan nagyon eltévedt - videók

Beluga, vagyis fehér delfin.

Beluga, vagyis fehér delfin jelent meg kedden a Temze torkolatvidékén. A helyszínre azonnal természetvédő szervezetek hajói vonultak ki, és igyekeznek védeni a cetfélét a Londonon is áthaladó folyó rendkívül erős forgalmától.A brit Bálna- és Delfinvédelmi Társaság (Whale and Dolphin Conservation Society) szóvivője, Danny Groves a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a Temzében felfedezett beluga "nyilvánvalóan nagyon eltévedt", hiszen természetes élőhelye a délkelet-angliai partoktól több ezer kilométerre északra, az Atlanti-óceán északi vizein található.A Temzében még soha nem láttak fehér delfint és az Egyesült Királysághoz tartozó tengeri térségekben is három éve tűnt fel legutóbb e veszélyeztetett cetféle egy példánya.Szakértők szerint a Temzében most megjelent beluga számára nem jelent problémát a folyó vize, mivel a sós tengervízben és édesvízben egyaránt megél.Tanya Ferry, a londoni kikötői hatóság környezetvédelmi igazgatója a BBC-nek ugyanakkor kijelentette: a táplálkozás már komolyabb gondot okozhat, különös tekintettel arra, hogy a Temzében meglehetősen sok a műanyag hulladék. Hozzátette: reméli, hogy a fehér delfin előbb-utóbb visszatalál a tengerbe, és nem felfelé, London irányába indul, mivel a brit főváros sűrű hajóforgalmában nem lenne garantálható védelme, és egyébként is a tenger jelenti számára a természetes közeget.Tanya Ferry mindazonáltal határozottan kérte a helybélieket, hogy ne próbálkozzanak egyéni mentőakciókkal.A Temzében legutóbb csaknem 13 éve láttak bálnafélét, de az a kaland szomorú véget ért. Egy hat méter hosszú északi palackorrú cet, amelynek természetes élőhelye szintén az Atlanti-óceán hideg, északi vizeiben van, 2006 januárjában egészen London belvárosáig úszott fel.A brit tengeri állatmentő szolgálat szakértői két teljes napig próbálkoztak az eltévedt vízi emlős megmentésével, és sikerült is befogniuk, de a bálna a tengerig tartó visszautat már nem viselte el és kimúlt az őt szállító önjáró uszály fedélzetén.