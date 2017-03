Klein Dávid: igazi csapatmunka lesz az Everest meghódítása

Igazi csapatmunka lesz a Mount Everest 8848 méteres csúcsának meghódítása - fogalmazott Klein Dávid hegymászó, aki március végén Suhajda Szilárddal együtt indul el, hogy oxigénpalack nélkül mássza meg a Himalája legmagasabb hegycsúcsát.



Mint a Magyar Everest Expedíció csütörtöki sajtótájékoztatóján Klein Dávid kiemelte: ugyan Suhajda Szilárd barátjával és mászótársával ketten indulnak el a csúcsra, útjukat nagyon sokan segítik és az alaptáborig többen elkísérik őket.



Felidézte, hogy az Everesten eddig mintegy 7000 hegymászó járt - köztük négy magyar - oxigénpalack nélkül azonban csak 200-an jutottak fel a csúcsra.



A ma élő magyar hegymászók közül Klein Dávid mászta meg eddig a legtöbb 8000 méter feletti csúcsot oxigénpalack nélkül: 2003-ban a Pakisztánban található 8035 méteres Gasherbrum II-t, 2004-ben a tibeti Cso-Oju nevű 8201 méter magas csúcsot, 2015-ben Nepálban a 8163 méteres Manaszlut és 2016-ban a szintén nepáli, 8091 méteres Annapurnát, amelyre első magyarként jutott fel. A Mount Everesten eddig háromszor járt, legutóbb 2014-ben, amikor 150 méterrel a csúcs előtt kellett visszafordulnia.



Suhajda Szilárd elmondta, hogy élete során eddig még csak a Pakisztánban található 8051 méter magas csúcsra jutott fel palack nélkül 2014-ben Varga Csaba hegymászóval együtt, de járt már a Gasherbrum I és II-n is, illetve kétszer próbálkozott a K2 meghódításával. A sportoló kiemelte: az expedíciós hegymászás ma kiemelt figyelmet kap, de remélik, hogy teljesítményükkel és jelenlétükkel a hegymászósport más ágaira és a fiatal, tehetséges magyar mászókra is fel tudják hívni a közönség figyelmét.



Stefano Favaro, a 2017-es Magyar Everest Expedíció menedzsere elmondta, hogy a mászókat az út egy részén egy trekking túra csapat is elkíséri. A csapatnak, amely felmegy egészen az 5344 méteren fekvő alaptáborig, tagja lesz Lilu, Badár Sándor, Geszti Péter, Száraz Dénes, Szirmai Gergely és Bunkoczi László is. A csapat tagjai közül néhányan a tervek szerint a közelben fekvő Gorak Shep 5550 méteres csúcsára is szeretnének feljutni.



A Magyar Everest Expedícióra a Himalája-hegység tavaszi mászószezonjában kerül sor, a teljes expedíció időtartama nagyjából két hónap. A túra során a déli oldalról közelítik meg a csúcsot, a csúcstámadás pedig saját becsléseik, illetve a jellemző trendek szerint május második felében várható.