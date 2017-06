Kizárólag sós vízben oldódó műanyagot állítanának elő

A közlemény szerint az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar kémiai tanszékcsoportjának kutatói egy olyan speciális polimer kifejlesztésén dolgoznak, amely önmagában biztonságos csomagolásra használható, míg 3D nyomtatással olyan eszközök is előállíthatók belőle, amelyek csak magas iontartalmú folyadékban, például sós vízben oldódnak.



A speciális polimerből az egyetem partnerei olyan eszközt kívánnak 3D nyomtatással előállítani, amely egy drónhoz kapcsolódik majd. A drón szárnya vagy a szárny bizonyos részei készülhetnek majd ebből az anyagból. Azért pont a szárny, mert a speciális anyag célja, hogy a repülő drón - tengervízbe vezetve - elveszítse a szárnyait és tengeralattjáróként víz alatti felvételek készítésére is alkalmas legyen - részletezte a kutatási projektet Kukovecz Ákos egyetemi docens.



A kutató kifejtette, a repülő és a víz alatti drónok hajtása bizonyos szempontból hasonló. Ahhoz, hogy a repülőből víz alatti eszköz legyen, a szárnynak valamilyen módon le kell válnia. Erre lehet alkalmas ez a speciális polimer. Így a prototípus egy felderítés alkalmával képes lesz légi és víz alatti képek készítésére is, például egy tengeri olajfúrótorony vizsgálata során.



A SZTE-n fejlesztett polimer azért lesz különleges, mert kizárólag magas iontartalmú vízben oldódik fel. Ha például eső éri vagy sima vízzel érintkezik, akkor nem szűnik meg a mechanikai integritása.



A világon egyedülálló polimer speciális alkalmazási területe a drónprototípus-fejlesztés, de elképzelhető, hogy a későbbiekben akár egyszerű használati tárgyakat is előállíthatnak belőle, így lassítva például a tengerekben felgyülemlő hatalmas hulladékszigetek méretnövekedését.



A kutatás-fejlesztési projekt megvalósítására 494,4 millió forint támogatást nyert a konzorciumvezető BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. és a konzorciális partnerek - Szegedi Tudományegyetem, G.A.N. Energetikai és Technológiai Kft., MTA SZTAKI, MTA Szegedi Biológiai Központ.