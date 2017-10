Kísérteties nőalakra bukkantak egy 16. századi festmény alatt

Stuart Mária, Skócia királynőjének egy befejezetlen portréját találhatták meg egy 16. századi festmény alatt - jelentette be pénteken a Skót Nemzeti Galéria.



A szakemberek egy Adrian Vanson holland művésznek tulajdonított alkotás átvilágítása során fedezték fel a kísérteties nőalakot, amely rengeteg hasonlóságot mutat a királynőről készült majdnem korabeli ábrázolásokkal.



A valamikor 1604 és 1610 között meghalt Vanson Sir John Maitlandet, egy korabeli skót főnemest ábrázoló képét egy közös projekt keretében vizsgálta a Skót Nemzeti Galéria és a londoni Courtauld Művészeti Intézet, ez utóbbi egyik munkatársa, Caroline Rae fedezte fel a királynő feltételezett portréját.



A felfedezés jelentőségét az adja, hogy viszonylag kevés eredeti portré létezik Stuart Máriáról, és ezek között is alig akad olyan, amely a Skóciában töltött éveiből származik.



Stuart Mária a világtörténelem egyik legismertebb és legtragikusabb sorsú nőalakja. V. Jakab skót király és francia felesége, Lotharingiai Mária egyetlen gyermeke 1542. december 8-án született, apja hat nappal később kolerában meghalt. Hogy elejét vegyék a trónra igényt tartó VIII. Henrik angol király - egyébként Mária nagybátyja - követelésének, a csecsemőt még aznap Skócia királynőjévé nyilvánították.



Mária Franciaországban nőtt fel, 1560-ban azonban visszatért Skóciába, miután megözvegyült. Újraházasodott, ám később felbujtóként maga is gyanúba keveredett második férje meggyilkolásával kapcsolatban.



1567-ben lemondatták a trónról, majd bebörtönözték és később halálra ítélték. A 44 éves Máriát 1587-ben végezték ki, két évvel azelőtt, hogy - a rajta szereplő dátum tanúsága szerint - Vanson megfestette Sir John Maitland portréját.



A Skót Nemzeti Galéria szerint a művész annak idején Mária kivégzése miatt hagyhatta félbe a művet, vagy döntött úgy, hogy inkább egy másik portrét fest rá.