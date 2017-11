Kína nem engedélyezi a fejátültetést

Képünk illusztráció

Kína nem engedélyi a korábban tervezett fejátültetést, amelyet egy kínai és egy olasz sebész a világon első alkalommal végezne el. Huang Csie-fu, a kínai szervátültetési bizottság elnöke a China Daily című lapnak azt mondta, hogy a fejátültetetés "technikailag lehetetlen, a kínai törvényekbe és transzplantációs rendelkezésekbe ütközik".A fejátültetést Sergio Canavero olasz és Zsen Hsziao-ping kínai sebész tavasszal tervezte végrehajtani. Holttesteken már hajtottak végre egy alkalommal fejátültetést, ez azonban a kínai szervátültetési bizottság elnöke szerint sérti az etikai szabályokat."Soha nem fogjuk megengedni, hogy hasonló klinikai kísérleteket végezzenek Kínában" - jelentette ki.

Szakmai körökben is erősen vitatják az eljárást. Német tudósok szerint a megszakadt gerincvelő összekapcsolása egyébként is lehetetlen. Tudósok ugyanis évtizedek óta hiába próbálkoznak azzal, hogy lebénult embereknél a sérült gerincvelőt gyógyítsák."A sérült gerincvelőből kifutó idegpályák és az agyi sejtek gyógyítása egy olyan kihívás, amellyel a világon még sehol senkinek nem sikerült megbirkóznia" - fogalmazott Hunag Csie-fu is.A kínai szervátültetési bizottság megtette a lépéseket azért, hogy a harbini orvosi egyetemen dolgozó Zsen Hsziao-pinget felelősségre vonhassák. A két sebész még 2015-ben jelentette be, hogy két éven belül megtörténhet az első fejátültetés Kínában, amennyiben a kutatások és a kísérletek sikeresek.