Kilenc év után leáll a Kepler űrteleszkóp - Elfogyott az üzemanyaga

A várakozásoknak megfelelően, elfogyott a kilenc éve működő exobolygóvadász Kepler űrteleszkóp üzemanyaga, s ezért már nem tud adatokat küldeni, vagy fogadni - jelentette be kedden a NASA amerikai űrhivatal.



A NASA szerint a Johannes Kepler (1571-1630) asztronómusról elnevezett, 2009-ben Föld-körüli pályára állított űrteleszkópot most "nyugállományba" küldik.



Az űrteleszkóp pályafutása során több ezer naprendszeren kívüli bolygót talált. A küldetése alatt többször léptek fel műszaki nehézségek, 2013 óta a Kepler már csak korlátozott üzemmódban működik.



Utódját áprilisban indították útjára. A NASA arra számít, hogy több ezernyi, korábban ismeretlen világot tár fel a TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite).



A TESS, ahogyan azt korábban a Kepler is tette, az úgynevezett tranzitmódszerrel vizsgálja az egész égboltot. A fedélzetén működő detektorok a csillagok fényességét mérik, és azt az átmeneti elhalványodást keresik, ami olyankor következik be, amikor a csillag körül keringő bolygó éppen a csillag előtt halad át.