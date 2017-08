Kiderült, miért érezzük finomabbnak ugyanazt a bort, ha drágábban kínálják

Az agy jutalomközpontjában rejlik a magyarázat arra, hogy miért érzi finomabbnak az ember ugyanazt a bort, ha drágábban kínálják" - állapították meg a kutatók.



"Az agyi jutalmazó rendszerének aktivitása jelentősen megerősödik, amikor magas árat látunk, és ezzel párhuzamosan az ízélmény is fokozódik" - mondta Bernd Weber, a németországi Bonni Egyetem munkatársa, aki a világ egyik vezető üzleti iskolája, a franciaországi INSEAD szakembereivel közösen végezte a kutatást.



Az eredményeikről a Scientific Reports című folyóiratban számoltak be a kutatók.



A szakemberek 15 férfin és 15 nőn végeztek MRI-vizsgálatot, miközben azok bort kóstoltak. A résztvevőknek mindig előre megmondták, hogy mennyibe kerül a bor, amelyből aztán egy milliliternyit megkóstoltattak velük egy csövön keresztül. Az alanyoknak minden hörpintés után értékelniük kellett az adott bort egy kilencpontos skálán.



A kutatók valójában mindig ugyanazt a bort kóstoltatták meg a résztvevőkkel, de először azt mondták nekik, hogy az adott bor palackja 3 euró, majd, hogy 6 euró, végül pedig, hogy 18 euró.



"Ahogy sejteni lehetett, az alanyok azt mondták, hogy a drágább bor jobban ízlett nekik, mint az olcsó" - idézte fel Hilke Plassmann, az INSEAD kutatója.



Az MRI-felvételek tanúsága szerint a homloklebeny (frontális lebeny) és a ventrális striátum - amelyekről úgy vélik, hogy szerepet játszanak a jutalmazásban és a motiválásban -, aktívabbak voltak a magasabb árak hallatán.



"Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az agyunk jutalmazó- és motiváló rendszere megtréfál bennünket" - magyarázta Liane Schmidt, aki ugyancsak az INSEAD kutatója.



"A kérdés most az, hogy vajon megtaníthatjuk-e arra agyunk jutalmazó rendszerét, hogy kevésbé legyen fogékony az ilyesfajta +üres marketing fogásokra+" - jegyezte meg Weber.