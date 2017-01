Két hét alatt 10 embert csípett meg a világ legmérgezőbb medúzája

Két hét alatt 10 ember csípett meg a világ legkisebb és legmérgezőbb, elviselhetetlen fájdalmat, sőt akár halált is okozó medúzafaja a kelet-ausztráliai Fraser-szigeten.



A keleti parti vizekben honos irukandzsi kockamedúza 10. áldozatát, egy tizenéves lányt szerdán késő este szállították kórházba légi úton.



Úgy tudni, hogy a lányt a lábán csípte meg a medúza a Queensland államhoz tartozó népszerű üdülőszigeten, Brisbane-től 350 kilométerre északra. Állapota stabil.



Előző nap egy 19 éves fiút csípett meg az ajkán egy medúza, a pácienst repülőgéppel szállították kórházba, miután erős hányingere volt és hányt is.



Az egyik helyi törzsről elnevezett kockamedúza eddig csak jóval északabbra, a szigettől 700 kilométerre odébb volt megfigyelhető. Megjelenését a Fraser-sziget térségében a klímaváltozásnak, az óceán melegedésének tulajdonítják.



Az irukandzsi csípése súlyos hányingert, hányást, majd szinte az egész testben hosszan tartó elviselhetetlen fájdalmat okoz, ami két hétig is eltarthat, akár halálhoz is vezethet.