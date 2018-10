Itt az ehető gyapot - Ez lenne a jövő élelmiszer forrása?

Engedélyezte az amerikai mezőgazdasági minisztérium a génmódosítással emberi fogyasztásra alkalmassá tett gyapot termesztését, a fehérjében gazdag növény új élelmiszerforrás lehet a gyapottermesztő országokban, ahol széleskörű az emberek alultápláltsága.



A génmódosított gyapotot az texasi A&M Egyetem tudósai fejlesztették ki. Termését még egyelőre nem lehet emberi vagy állati élelmiszer készítésére felhasználni, mivel az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) még nem engedélyezte.



A gyapotot világszerte számos országban termesztik, a növény magházát burkoló szőrzet a pamut alapanyaga. A gyapotmagot felhasználják olyan állatok - szarvasmarha, juh - etetésére, amelyeknek többüregű a gyomra. A gyapotmag ugyanis számos állat és az ember számára fogyasztásra alkalmatlan, mivel magas a gosszipoltartalma. A gosszipol egy polifenolos aldehid, amely mérgező.



A gyapottermesztők anyagi támogatásával a texasi egyetem tudósai RNS-interferecia alkalmazásával "elhallgattatták" a gyapot egyik génjének aktivitását, ezáltal kiiktatták a gosszipolt a gyapotmagból. A növény többi részében meghagyták a gosszipolt természetes szintjén, mivel véd a rovaroktól és a betegségektől.



"Nekem olyan, mintha csicseriborsót ennék, és könnyen felhasználható ízletes humusz készítésére" - mondta Keerti Rathore, az új gyapotféle egyik kifejlesztője.



A főzéshez már eddig is használt gyapotmagolaj sajtolása után a növény fennmaradó magas fehérjetartalmú részét többféleképpen fel lehet használni. Liszt készíthető belőle kenyérsütéshez és más pékárukhoz, fehérjeszeletnek is feldolgozható, míg a gyapotmagszemek pörkölve, vagy sózottan fogyaszthatók, vagy mogyoróvajhoz hasonló típusú paszta készíthető belőle - magyarázta a tudós.



Az új gyapotmag az állatok - szárnyasok, sertések, halak - etetésében hasznosítható - tette hozzá. A világ mintegy 80 gyapottermesztő országában, különösen Ázsiában és Afrikában a népesség alutáplált, erre is megoldást kínálhatna az új növény - hangsúlyozta Rathore.