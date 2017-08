István király szarkofágja ismert, maradványait még keresik

A nomádok is óvták sírhelyeiket



A hunok például vándorló, nomád népként rejtve temették el az elhunythoz tartozó értékeket. Általában fémüstben helyezték el az elhunyt értékeit, amit jel nélkül, titokban földeltek el. A maradványokat valószínűleg elégették, és szintén rejtve helyezték el.

A Szent Jobb maradt

Szarvas gyertyákkal

Zarándokhely Gizella sírja



István felesége, Gizella története jóval könnyebben nyomon követhető. Az özvegy királynénak az uralkodó halála után menekülnie kellett az országból. A passaui (Németország) apácatemplom rendfőnökeként hunyt el, sírja búcsújáró hely lett, az 1900-as évek elején pedig boldoggá avatták. Fiuk, Imre herceg volt az első személy, akit a fehérvári bazilikában temettek el, miután idejekorán elhunyt – a hivatalos változat szerint egy vadászbalesetben. Szentté édesapjával együtt avatták.

A DNS-vizsgálat segíthet

Koppánynak nem járt végtisztesség



A trónkövetelő pogány lázadó Koppány esete merőben más. Felnégyelt, Győrben, Esztergomban, Veszprémben és Gyulafehérvárott közszemlére tett teste darabjait valószínűleg a lehető legméltatlanabb módon tüntették el, például kutyáknak adhatták. Aki nem volt megkeresztelve, az nem kaphatott helyet a temetőben, a szertartás előtt elhunyt kisdedeket a temetőárokban földelték el. Koppány, az egyház, a királyi ház és mindenki ellensége még erre is méltatlannak bizonyult.

A vaskézzel uralkodó I. (Szent) István király tettei mellett az államalapítás korszaka szereplőinek története is megelevenedik augusztus 20-án. Kegyeletünket azonban nem tudnánk leróni mindenki előtt. Míg az Árpád-házi uralkodók legtöbbjének eredeti nyughelyét ismerjük, földi maradványaik helye a történelem homályába vész. Vagy fogalmazhatunk úgy is: a tatár dúlta, török fosztogatta és más nemzetek katonái által felforgatott emlékhelyek különös leleteket rejtenek.Az idősen, gyermekeit gyászolva elhunyt Szent István temetéséről keveset tudunk, míg több, az államalapítót övező legenda maradt fent – foglalta össze Batizi Zoltán, a szobi Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetője. A régész azt is elmondta, hogy ezek történetét a király nagylegendája és a kislegendája őrzi, majd a kettőt felhasználva írta meg Hartvik püspök a XII. század elején a maga változatát. Előbbi a temetkezésről nem beszél.A kislegenda csak említi, hogy Fehérvárott, az általa alapított székesegyházban temették el az uralkodót. Mivel halála idején a Nagyboldogasszony-bazilikát még nem szentelték fel, csak a szertartás után helyezhették fehér márványszarkofágba, az épület közepébe. Későbbi szentté avatásakor csodák történtek a sírnál, ugyanis az azt fedő kőlapot sehogy sem tudták felemelni – még három nap böjtölés után sem.Egy remetenő azután jelezte, hogy mindez azért történt, mert Árpád vére nem szabad: az akkor uralkodó I. (Szent) László fogva tartotta Salamont. A korábbi királyt elengedték, és a szinte súlytalanná vált fedlapot egyből ki tudták emelni.Erre a faragott kőkoporsóra ráleltek a régészek, de első uralkodónk maradványai nem voltak már benne. Ezek talán a fehérvári bazilikában feltárt csonthalomban „rejtőzködnek", összekeveredve a többi feldúlt sír anyagával. István XI. századi utódai általában egy-egy általuk alapított templomba temetkeztek az ország különböző pontjain, majd a nagy király szentté avatása (1083) után mellette, a fehérvári egyházban kívántak nyugodni az Árpád-háziak.Az István királynak tulajdonított Szent Jobb, amely az augusztus 20-i Szent István-napi körmenetek során jut ma főszerephez, is ekkor kerül bele a krónikákba. Egy Merkur nevű szerzetes csodás módon, titokban egy fehér ruhás férfitól kapta a Jobbot akkor, mikor Szent István szarkofágját felnyitották. Az ereklyét Merkúr Bihar megyébe, a későbbi Szentjobbra vitte, ahol évszázadokon át zarándokok látogathatták. A török hódoltság idején az ereklye megjárta Boszniát, majd Raguzába, a mai Dubrovnikba került, ahonnan majd két évszázad múltán Mária Terézia szállíttatta Bécsbe.Batizi Zoltán egy rövid ideig uralkodó királyunk történetén keresztül mutatta be, mit kellett kiállniuk az Árpád-házi királysíroknak az idők folyamán. – I. Béla fia, Géza hercegként töltött éveit jól dokumentálja a Képes krónika, ám uralkodásának három rövid évéről alig tudunk valamit – beszélt arról a régész, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük Géza vélt nyughelyének 2015-ös feltárásakor.Azt tudjuk, hogy I. Géza hálából alapította a váci Szűz Mária vagy Nagyboldogasszony-székesegyházat. Egy közeli csatának köszönhetően került trónra, és csoda is kötődik a környékhez. A trónról döntő, győztes összecsapás után – Vácra visszatérve – egy szarvast pillantott meg, agancsán égő gyertyákkal. Ahol a vad hirtelen eltűnt, semmivé vált az őt üldöző vitézek szeme előtt, ott építtette fel Géza a váci székesegyházat. Három év uralkodás után I. Géza súlyos betegségben halt meg, végső nyugalomra az általa alapított intézményben helyezték.Dr. Tettamanti Sarolta régész a váci székesegyház nagy részét feltárta, de az utolsó részeket, a templom középső részét Batizi Zoltán kutathatta. Ahogy minden középkori keresztény templom, a Nagyboldogasszony-székesegyház is nyugat–kelet tájolású, legkeletibb pontján áll az oltár. Az elhunytakat is így temették el: a fejüket nyugati iránya helyezték, hogy tekintetüket a fényre, azaz keletre irányíthassák – magyarázta a régész, hogyan találtak egy téglalap alakú, nagy méretű sírhelyet a székesegyház közepén.Ennek a gödörnek az alján nem feküdt szarkofág, csupán egy kisebb csontkupac, egy vékony csontú egyén maradványai. A gödörben szétdobálva egy (vagy több?) vastagabb csontú személy csonttöredékeit is megtalálták. Egyelőre csak következtetés, hogy I. Gézáé lehetett a sírhely, hiszen meggyalázták, feldúlták azt.Egy Rogerius mester nevű krónikás, kanonok írt Siralmas ének című munkájában arról, hogy a tatárjárás mely magyar városokban milyen pusztítást hozott. A váci székesegyházat felégették, és feltehetőleg felkutatták az értékeket. A török korban ugyanez volt az eljárás, nemesfémeket keresve valószínűleg átforgatták országszerte a legtöbb királysírt. Vác úgy 120 évig volt a kezükben, volt idejük szemrevételezni, mi mozdítható.– Ami esetleg a tatárok figyelmét elkerülte, azt a törökök biztosan észrevették – beszélt arról Batizi Zoltán, miért olyan nehéz a hazai régészek dolga. Hozzátette, hogy például a székesfehérvári bazilika a törökök kiűzése után sem volt biztonságban, a nyugati zsoldosok is felprédálták az Árpád-házi királyok sírjait, köztük talán Istvánét is.– Középkori uralkodóink nem rejtették el sírjaikat, mert meg sem fordult korábban senki fejében, hogy az erős magyar királyság egyik központi városát valamikor elfoglalják, megszentségtelenítik a nyughelyeket – folytatta a régész.Az óvintézkedések hiánya ellenére azért ismerünk épen maradt Árpád-házi királysírt. I. András sírköve egész jó állapotban maradt fenn az általa alapított tihanyi apátságban. A Balaton akkor még természetes védelemmel látta el az apátságot, körbevette a templomot, igazi szigeten állt az év legnagyobb részében a magas vízállás miatt. A kisebb méretű altemplomban található I. András sírja, csak magát a testet nem találták meg.Egy Árpád-házi uralkodó földi maradványait is sikerült a kutatóknak azonosítaniuk. III. Béla királynak és feleségének temetkezőhelye a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában érintetlenül megmaradt: a tatár, majd a török fosztogatásokat is átvészelte. 1848 decemberében Érdy János régész tárta fel a nyughelyet, a királyi pár – végakaratukkal ellentétben – azóta a Mátyás-templomban alussza örök álmát.III. Béla ma sokat segíthet a kutatóknak az Árpád-háziak esetleges maradványait azonosítani. DNS-vizsgálattal kideríthető, hogy a férfiőseik ugyanazok-e, és valóban magyar királyok nyugszanak-e a feltárt sírokban.