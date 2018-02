Isten éltesse! A 90 éves Juliska nénit köszöntötték Dunakilitin - fotók

"2018. febr. 16-án nagy ünnep volt Dunakilitin Fazekas Julianna családjában: Juliska néni ugyanis betöltötte – épp a névnapján - 90. életévét, és vele 11 főre nőtt a szépkorúak "közössége" a településen."Egy emberben benne van az egész világ" – vallotta Tolcsvay László zeneszerző, és ez különösen igaz az ünnepeltre. Dunakilititől messze Erdélyben látta meg a napvilágot 1928. febr. 16-án. A Sors őt ide, Dunakilitire vezérelte, a Rév utcába. Mindig is szeretett Dunakilitin élni. Szerette a szépet, magára, környezetére mindig igényes volt. Gyönyörűen kézimunkázott, horgolt, goblenezett. Munkáit ma is megcsodálhatjuk.Juliska néninek csak egy lánya született, unokák híján minden szeretetét a környezetének adta, barátokat szerzett a helyi Őszidő Nyugdíjas Klub által. Sokszor lepte meg szomszédait ajándékokkal: vitte a fenséges erdélyi tésztát és más finomságot az erdélyi emberek minden ragaszkodásával, önzetlenségével.

Három éve Juliska néni még egyedül fűrészelte a fát a kertben, mert neki - az erdélyi lánynak - az semmiség volt, cseresznyefára is akkor mászott utoljára. Bár ilyen feladatra már nem vállalkozik, de nem hagyta el magát ma sem. Otthon szobabiciklire pattan. Olvas, és kártyázik. Minden nap megteszi a sétáját az utca végéig, hogy rátekintsen a Kisrévi-Duna-ágra és távolban a hatalmas gyárakra. És közben felidézze a térben és időben is hosszú életutat."A boldog élet titka az, hogy az embernek legyenek sikerei, amelyekre büszke lehet, és legyenek céljai, amelyek hajtják." (Jeff Lindsay, Floridában élő amerikai író). Fazekas Julianna boldog ember, mert vannak sikerei és mindig is voltak céljai. Kívánjuk, hogy ezután is őrizze meg hihetetlen bölcsességét, élvezze még az életet kedves szerettei körében sokáig."