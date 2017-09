Hogy kerül az alma az asztalra?

Bár hazánkban is egyre népszerűbb a tudatos vásárlás, és sokan odafigyelnek arra, hogy most ősszel, a téli almák szezonjában magyar alma kerüljön az asztalukra, azt mégis kevesen tudják, hogy milyen utat jár be a gyümölcs, a magtól a kerten át az asztalunkig. A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet és a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. (MKSZN) több ezer őshonos, magyar fajta őrzői, kutatói és több száz fajta forgalmazói. Ők segítenek nekünk a termékcímkék mögé látni: öt lépésben foglalták össze a magyar almafajták útját.



1. A génbank



A NAIK által fenntartott génbankban található az a több ezer gyümölcs változat, amelyek reprezentálják a hazai gyümölcs állomány sokszínűségét. Az 1970-es években 12 kutató járta az ország kertjeit, elhagyatott gyümölcsöseit, hogy begyűjtsék a fajtaváltozatokat, és az akkor létrehozott gyűjtemény még ma is bővül újabb tételekkel. Ennek része az a közel 800 fajtaváltozatból álló almaállomány, amely a legkülönlegesebb tulajdonságokkal és legváltozatosabb formákkal rendelkező, Kárpát-medencében honos tételeket őrzi.



2. Nemesítés



A fajták megőrzése mellett a gyümölcskutatók másik fontos feladata a nemesítés, vagyis az új fajták létrehozása. A gyümölcsnemesítők évtizedekkel előre próbálják megjósolni a fogyasztói igényeket, és ahhoz igazodva alakítják ki a legkelendőbb gyümölcsfajtákat. A kívánt tulajdonságokat ötvözik, és elkezdik az igen hosszas, akár 20-25 éven át tartó nemesítési munkájukat, amelynek a végén egy eddig még soha nem látott, új fajta jön létre.



3. A kutatók gyümölcsöse



A begyűjtött és nemesített fajtákat ültetvényekben őrzik, a NAIK és az MKSZN telephelyein, valamint az ország egyéb területein. Hosszú sorokban, hatalmas gyümölcsösökben sorakoznak a több évtizedes munka során felnevelt gyümölcskülönlegességek, amelyeket folyamatos odafigyeléssel, tartanak fenn, és kb. 25 évenként újratelepítenek, hogy ne öregedjenek el a fák. A folyamat sok türelmet igényel, de nagy előnye, hogy majdnem egész évben finom gyümölcsök állnak a kutatók és a látogatók rendelkezésére.



4. A fajták ünnepe - a faiskola



Évente egyszer a kutatók megünneplik egész éves munkájukat: bemutató ültetvényben mutatják be az aktuálisan elérhető fajtákat. Az itt sorakozó különlegességeket bárki meglátogathatja, és kérésére az MKSZN szakértői szaporítanak belőle több példányt. A termelőknek nagyon előrelátóan, már ekkor le kell adni a rendelést azokra a fajtákra, amelyeket 2 év múlva szeretnének hazavinni.



5. Beérik az alma



Ha elkészültek a szaporított egyedek, hazavihetjük őket a kertbe, és elültethetjük. Az ültetésnek szintén megvan a megfelelő ideje és módja, ebben is segítenek az MKSZN szakértői. Egy új almafácskának ismét nagyon hosszú időbe, 2-3 évbe is telhet, amíg teremni kezd. A türelmes gondozás viszont meghozza gyümölcsét: az eredmény a finom, ropogós, magyar alma.