Házimunka helyett inkább ezt végezné a legtöbb nő

Inkább fizetett munkát végezne házimunka helyett világszerte a legtöbb nő, és ezzel egyetért szinte ugyanannyi férfi még azokban a térségekben is, ahol a munkaerőpiacon hagyományosan kevesebb nő van jelen - derült ki egy nemzetközi kutatásból.



A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a Gallup közvélemény-kutató közös felmérése szerint a nők és a férfiak csupán egyharmada részesítené előnyben a házimunkát.



A munkaképes korú nők fele van jelen a munkaerőpiacon, szemben a férfiak háromnegyedével. Ez az arány térségenként változik, Dél-Ázsiában, Észak-Afrikában és az arab országokban a női munkaerőnek kevesebb mind egynegyede áll munkában.



A kutatást 142 ország csaknem 149 ezer felnőttjének megkérdezésével készítették 2016-ban azzal a céllal, hogy jobban megértsék azt, milyen tényezők vannak hatással a nők részvételére a munkaerőpiacon.



Világszerte a nők 70 százaléka részesítené előnyben a fizetett munkát, a férfiak 66 százaléka gondolkodik ugyanígy a kérdésről, még olyan térségekben is, ahol a nők kevésbé vannak jelen munkaerőként: az észak-afrikai férfiak 57 százaléka és az arab férfiak 52 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szívesebben látna nőket fizetett munkában, miközben a családról is gondoskodnak.



A nemek munkabérei közötti szakadék a becslések szerint 23 százalékos, ami azt jelenti, hogy egy nő átlagban 77 százalékát keresi egy férfi bérének az ILO adatai szerint. A kutatás szerint a bérszakadék nem függ össze az egyes országok gazdasági fejlettségének szintjével, és nem lehet megmagyarázni oktatási, tapasztalati és korkülönbséggel vagy más tényezőkkel.



A kutatók a szakadékot "a mindent átható - tudatos, vagy akaratlan -, nőket érő diszkrimináció" számlájára írják.



A szakemberek a munka és a család közötti egyensúly megteremtését nevezték a legnagyobb kihívásnak a fejlett országokban és a feltörekvő gazdaságokban, és a munkaerővel való méltánytalan bánásmódot tartják a legnagyobb problémának a fejlődő országokban.



"A jelentős lépések ellenére, melyeket a nők a munka világában tettek, még sok az elvégzendő feladat. Az évtizedek alatt nyilvánvalóvá váltak a nők gazdasági helyzetének megerősítésével járó előnyök az egyén, a család és a társadalom számára, ám a nemek közötti egyenlőséget még sehol nem sikerült elérni" - állapította meg a jelentés.